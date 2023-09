Der 14-Jährige wurde am Dienstagvormittag in Pragsdorf festgenommen und kam kurz darauf wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Bei der Vorführung beim Haftrichter machte er auf Anraten seines Anwaltes keine Angaben. Der Richter bestätigte aber den „dringenden Tatverdacht" gegen den Jugendlichen, wie eine Sprecherin des Amtsgerichtes erklärte.

DNA-Spuren an einem im Gestrüpp gefundenen Messer – der mutmaßlichen Tatwaffe – hatten die Ermittler laut Staatsanwaltschaft auf die Spur des 14-Jährigen gebracht. Als klar wurde, dass er als letzter Mensch Joel lebend an einem Bolzplatz gesehen hatte, machte er sich verdächtig und verstrickte sich bei Befragungen in Widersprüche. Das Amtsgericht erließ den Untersuchungshaftbefehl. Die sei „bei einem 14-Jährigen nicht selbstverständlich", sagte der Oberstaatsanwalt.