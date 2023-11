Die NFL-Saison ist in vollem Gange und in Woche 11 haben deutsche Football-Fans noch einmal einen echten Leckerbissen vor der Nase: Es kommt zum Duell der deutschen Brüder in der NFL. Denn am Sonntag, 19. November empfangen die Detroit Lions die Chicago Bears. Und damit trifft Amon-Ra St. Brown (Lions) auf seinen großen Bruder Equanimeous, der für die Bears aufläuft.

RTL überträgt die Begegnung Chicago Bears @ Detroit Lions live im Free-TV (Kickoff 19 Uhr). Parallel dazu gibt es das Spiel auch online im Live-Stream auf RTL+ zu sehen.*

Zeitgleich treffen die Steelers auf die Browns. RTL+ zeigt deshalb die Begegnung Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns im Live-Stream auf RTL+. Hier beginnt die Übertragung bereits ab 18.15 Uhr mit der Pregame Show.

Den Abschluss des NFL-Sonntags bei RTL bildet die Begegnung Seattle Seahawks @ Los Angeles Rams (Kickoff 22.25 Uhr). Das spielt läuft sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream auf RTL+.

