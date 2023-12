Amon-Ra St. Brown (24) ist auf Rekord-Kurs.

Der deutsche NFL-Star erzielte beim 33:28 seiner Detroit Lions gegen die New Orleans Saints seinen sechsten Touchdown in dieser Spielzeit. Damit stellte der Wide Receiver seinen Bestwert aus der vergangenen Saison ein. Da sollte noch mehr gehen – denn die Lions haben das Ticket für die Playoffs so gut wie sicher.