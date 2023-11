Ohne Taylor Swift: Kansas City Chiefs zittern gegen die Miami Dolphins

Was war denn in diesem Spiel bitte alles drin?

Der Swift-Krimi: Kommt der Popstar nach Frankfurt oder nicht? Ich Lover Travis Kelce musste in der Hessen-Metropole gegen die Miami Dolphins ran. Bis zur Halbzeit kursierte das Gerücht, dass Swift in einer der VIP-Logen der Arena ist. Community-Host Mitja Lafere suchte die Sängerin. Aber alles ohne Erfolg – Swift war zuhause in den USA!

Die Hochzeits-Überraschung: Eigentlich wollte SIE nur das NFL-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins gucken, doch ER hatte andere Pläne! Schon kurz nach dem ersten Touchdown der Chiefs konnte ein Fan seine Emotionen nicht mehr zurückhalten. Mitte des ersten Viertels stellte er seiner Angebeteten die Frage aller Fragen! Sie sagte natürlich JA!