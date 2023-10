Lese-Tipp: NFL-Spektakel auf RTL! Jacksonville Jaguars erlegen die Buffalo Bills beim London Game –die Highlights im Video!

Während die Lions sportlich ein Feuerwerk zünden, halten die Fans im Ford Field im ersten Viertel kurzzeitig den Atem an. Defense Chandler Zavala verletzt sich bei einem Tackle am Nacken. Bange Minuten, Zittern auf den Rängen. Fixiert wird der Rookie der Carolina Panthers mit einem Golfcart abtrsansportiert. Als er dabei noch mal seinen Daumen in die Höhe streckt, gibt es Standing Ovations. Er wird umgehend ins Krankenhaus gebracht.