NFL-Spektakel auf RTL! Jacksonville Jaguars erlegen die Buffalo Bills beim London Game

Die Jaguars legen los wie die Feuerwehr. Nach einem erstklassigen Offensiv-Spektakel führen sie zwischendurch sogar 11:0 gegen die Buffalo Bills – und viele NFL-Fans und sogar die RTL-Experten reiben sich verwundert die Augen. Doch die Bills kommen zurück und verkürzen bis zum Ende des zweiten Viertels auf 11:7.

Lese-Tipp: Irre Mut-Challenge beim London Game! NFL-Experten von RTL schauen in den Abgrund

Im Anschluss entwickelt sich ein echter Krimi – es geht hin und her! Im letzten Viertel sorgen die Jaguars dann für die gefühlte Vorentscheidung: Rund acht Minuten vor Ende des Spiels rennt Travis Etienne in die Endzone. Mit dem Extrapunkt steht es dann 18:7. Die Bills mit Star-Quarterback Josh Allen verkürzen im Anschluss nochmal auf 18:13 und 20:25 – doch das ist am Ende zu wenig.