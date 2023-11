Während die Wassermassen auf den Rasen donnern, machen die Eagles zu Beginn des dritten Viertels das Spiel spannend. A.J. Brown fängt seinen siebten Touchdown der Saison. Plötzlich wieder 17:14. Die Eagles sind auf drei Punkte dran!

Wieder ist es der Bills-Quarterback, der seine Führung auf zehn Punkte ausbaut: Bei 3rd & 11 findet Josh Allen keinen Abnehmer und geht selbst. Erneut ist ein Defensiver gut fürs Tackle postiert, aber der Quarterback vernascht ihn, huscht vorbei und schlüpft durch bis zur Endzone.

Dann ein Touchdown der Eagles – was ein Schlagabtausch! DeVonta Smith schleicht sich in der Endzone davon und wird super von Hurts gesehen und getroffen. Erneut sind die Eagles auf drei Punkte dran – 24:21. Nur noch zwölf Minuten zu spielen!

Patrick Esume sicher: „Das wird ein Nagelbeißer bis zum Schluss.“

Die Wendung des Spiels? Da macht der Allen so ein geiles Spiel, schmeißt hier aber mitten in die Doppelbewachung und wird abgefangen! Sekunden später, stolpern die Eagles in die Endzone. Zehn Minuten vor Ende liegen die Eagles 28:24 vorne!

Ihre ersten Punkte des Viertels machen die Bills dann zwei Minuten vor Schluss, genau zum richtigen Zeitpunkt. Wieder ein Touchdown. Wieder ein Führungswechsel. 31:28 für die Bills!