Atlanta Falcons gewinnen Fehler-Festival gegen die New Orleans Saints

Für die Atlanta Falcons geht der verrückte Play-Off-Fight weiter.

Durch einen 24:15-Erfolg über die New Orleans Saints übernahmen die Falcons die Tabellenführung in der NFC South – dank des Siegs im direkten Duell. Beide Teams haben jetzt fünf Siege und sechs Niederlagen auf dem Konto. An diesem Abend in Atlanta wussten beide nicht zu überzeugen. Vor allem Hälfte zwei war geprägt durch Ballverluste beider Quarterbacks.

Die Highlights der Partie oben im Video!