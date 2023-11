„Ich saß im Büro und begann zu weinen. Mein Papa hat immer bereut, nicht Trainer geworden zu sein“, sagt Saleh. Diesen Fehler will er nicht wiederholen. Er will seine wahre Sehnsucht nicht länger verleugnen: „Mache ich das, was ICH machen will?“

Er nimmt er allen Mut zusammen und entscheidet sich, sein Leben komplett umzukrempeln.

2002 hängt er seinen Job als Kreditanalyst an den Nagel, durch alte Kontakte bekommt er eine Chance am College in Michigan. Über ein Praktikum bei den Houston Texans schafft er es in die NFL. Lange prägt er die legendäre Defensive der Seattle Seahawks („Legion Of Boom“), bis er schließlich die einmalige Chance erhält, Headcoach bei den New York Jets zu werden. Dort ist er jetzt bereits in der dritten Saison – und immer noch auf der Suche nach dem sportlichen Durchbruch. Der Ausfall von Quarterback Aaron Rodgers wiegt schwer.

Doch mit Widrigkeiten kennt sich Robert Saleh schließlich aus. So dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis auch er die Jets zum Erfolg führt – so wie ihn selbst einst das Schicksal zum Erfolg geführt hat … m(li)