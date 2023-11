Den 34:13-Sieg im ersten Black Friday Game der NFL-Geschichte bei den New York Jets haben die Miami Dolphins teuer bezahlt. Beim Loslaufen erleidet einer der besten Verteidiger der Dolphins einen Achillessehnenriss in der rechten Wade. „Es hat einfach peng gemacht. Sowas habe ich auch nich nie gesehen. Und das bei einem Get-Off. Was ist denn das schon wieder für ein Freak-Accident“, stöhnt Werner angesichts der Gruselszene. „Sowas passiert eigentlich gar nicht in so einer Situation.“

