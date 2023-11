Was war das denn für ein Zauber-Touchdown?



Mit neun Sekunden auf der Uhr im zweiten Viertel und mit 10:6 hinten, wollen die New York Jets nochmal gefährlich werden und schleudern einen langen Ball bis in die Endzone der Dolphins. Fehlentscheidung! Statt einem Jets-Profi steht da Jevon Holland von den Dolphins.

Was dieser dann macht, ist nicht von dieser Welt. Der Defender rennt los, lässt mit Hilfe seiner Blocker Gegenspieler um Gegenspieler hinter sich und schafft es tatsächlich in die Endzone! Was ein irrer 100 Yard-Touchdown! Über das ganze Feld! Plötzlich steht es 17:6 für die Gäste, das Momentum der Jets ist wieder futsch! Den Touchdown-des-Jahres-Anwärter seht ihr unten im Video.