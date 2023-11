Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigt Stroud, wer der beste Rookie der Liga ist: Zweimal schafft es der Runningback nicht, den Touchdown zu erzielen und dann macht es Stroud einfach selbst. Er täuscht einen Pass nach links an und geht nach rechts raus. Es kommt kein Verteidiger mehr dazwischen und Stroud joggt locker in die Endzone. Plötzlich liegen die Texans vorne: 14:13.

Doch Traver Lawrance und seine Jaguars geben nicht auf. Zweimal schickt er den flinken Calvin Ridley – einmal zum Touchdown und einmal zu einer Conversion. Ein Fieldgoal durch Brandon McManus brettert die Gäste aus Jacksonville zu einer 24:14 Führung.

Lese-Tipp: NFL-Jubel des Jahres? Rookie C.J. Stroud mit irrem Backpfeifen-Touchdown!

Fünf Minuten vor Schluss zaubert Strod aber nochmal: Mit einem schönen Spielzug holen sie sich zurück in diese Partie. Stroud geht aus der Pocket, täuscht einen Lauf an und wirft dann einen kurzen Pass zu Nico Collins. Der Receiver macht die restlichen zwei Yards in die Endzone ohne Probleme. Thriller. Plötzlich nur noch 24:21.

Dann wird es irre: Um auszugleichen muss Texans-Kicker Matt Ammendola, 29 Sekunden vor Schluss, aus 58 Yards ran. Doch statt ins Glück kickt er das Ei genau an den unteren Querbalken. Von da springt der Ball zurück ins Feld. Game Over. Die Gäste gewinnen.