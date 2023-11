Zu Beginn der zweiten Halbzeit legt der Rookie-Quarterback los!

Nach einem guten Lauf seines Passempfängers Singletary sind die Texans direkt an der Endzone. Zweimal schafft es der Runningback nicht, den Touchdown zu erzielen. Dann macht es Stroud einfach selbst. Er täuscht einen Pass nach links an, geht aber rechts. Es kommt kein Verteidiger dazwischen und Stroud joggt locker in die Endzone. Weltklasse. Mit dem Touchdown gleichen die Texans aus.

Lese-Tipp: Die Pass-Challenge Björn Werner vs. Jan Stecker: Wer ist der bessere Quarterback?

Weltklasse war aber auch der anschließende Jubel. Der Quarterback reiht sein ganzes Team vor sich auf, sucht sich einen der Jungs aus und knallt ihm eine. Backpfeifen-Alarm in Texas!