Tierische NFL-Halftime-Show in Denver: Wilde Schafs-Ritte der Rodeo-Kids

Gut festkrallen, Kinder!

Jeder fängt mal klein an, auch der Cowboy. In Denver wird das Rodeo-Reiten in der NFL-Halbzeitpause auf Schafen geübt – das ist kuscheliger und man fällt nicht so tief. Für die Kids ist es aber mindestens genauso schwierig auf dem Schafsrücken zu bleiben, wie für die großen Rodeo-Reiter auf dem Rücken eines Bullen.

Die wilden Ritte der Rodeo-Kids seht ihr oben im Video.