Zum 50-jährigen Bestehen der Reisemarke Lonely Planet kehrt die Reihe „Best in Travel“ als gedrucktes Buch zurück. Allerdings kürt sie, anders als zuletzt, kein einziges deutsches Ziel.

In der Liste 50 angesagter Reiseziele 2024 weltweit (jeweils zehn in fünf Kategorien) befinden sich immerhin einige deutschlandnahe Destinationen, etwa Frankreichs Hauptstadt Paris, die österreichische Region Saalfelden Leogang im Salzburger Land und Deutschlands Nachbarland Polen.

Bei den Reisezielen, die ihr Geld wert seien, treten auch Transportmittel in Erscheinung, nämlich die neuen Nachtzugverbindungen in Europa, etwa von der Marke Nightjet der ÖBB (Österreichischen Bundesbahnen): „Nach jahrzehntelanger Flaute erleben die Nachtzüge in Europa eine Renaissance – dank Reisender, die den CO₂-Ausstoß reduzieren und die Welt vorbeiflitzen sehen wollen.“

Lese-Tipp: Von Herbstferien bis Sommer: Wo gibt es Reise-Schnäppchen?