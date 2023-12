Eltern erkrankter Kinder können jetzt in allen Landesteilen von Nordrhein-Westfalen eine kinderärztliche Videosprechstunde nutzen. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) macht schon seit Anfang November ein solches Angebot. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNo) ist die kinderärztliche Videosprechstunde an diesem Samstag gestartet.

Eltern erkrankter Kinder sollen damit gerade in bestimmten Randzeiten, am Wochenende und an Feiertagen die Möglichkeit bekommen, sich über eine einheitliche Rufnummer Rat zu holen. Durch die Angebote sollen zugleich die Praxen der Kinderärzte, die ambulanten Notdienstpraxen sowie die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlastet werden.

Lese-Tipp: Was tun, wenn das Kind ständig zu Hause bleiben muss? Diese Rechte haben Eltern