Kellnerin behandelt Gast so schlecht wie sie kann - aus gutem Grund

„Dieser Mann war eine Zwölf von Zehn!“ Noch immer hört man Cassey Ahles an, wie toll sie den fremden Mann fand, den sie vor einiger Zeit in einer Bar kennenlernte. „Er war ein unglaublich schöner Mann“, führt sie auf TikTok aus, „er hatte noch alle Haare, einen tollen Körper, sehr gut angezogen, roch total gut und hat sich toll ausgedrückt.“

Obwohl die US-Amerikanerin aus Florida mit Kolleginnen eigentlich nur einen kleinen After-Work-Drink nehmen wollte, bleibt Ahles den ganzen Abend in der Bar, tanzt mit dem Fremden und gibt ihm am Ende auch ihre Handynummer.

Was sie in diesem Moment noch nicht weiß: Der Mann hütet ein Geheimnis, das Ahles so gar nicht gefallen wird.

Denn wenige Wochen später trifft sie den Mann per Zufall in dem Restaurant wieder, in dem Ahles auch als Kellnerin arbeitet. Wo sie arbeitet, habe sie ihm nie gesagt, erzählt sie. Bis zu diesem Moment haben die beiden tagtäglich geschrieben und sich auch noch einmal auf ein Date getroffen. „Da hat er mir auch einen kleinen Kuss auf die Stirn gegeben“, erzählt Ahley. All das gerät jedoch in Vergessenheit, als Ahles den Mann an diesem Abend wiedersieht. Denn er ist nicht allein!