Ein neues Gesetz sorgt in den USA derzeit für Aufsehen!

In Kalifornien werden gleich vier Zusatzstoffe in Lebensmitteln verboten. Der Grund: Die Zusätze gelten als gesundheitsschädlich. Einer davon, Erythrosin, ist in Deutschland trotz Kritik erlaubt. Wir erklären, woran das liegt und in welchen Produkten der entsprechende Zusatz drin steckt.