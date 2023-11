Beim Prozess wird ein Chat der beiden veröffentlicht. Wilson schreibt ihm, es sei okay, wenn sie nur Freunde blieben. Aber sie wolle gern noch einmal „darüber sprechen“. Als sie kurz vor einem Radwettbewerb in Texas ist, trifft sie sich mit Strickland. Die beiden haben einen schönen Tag, gehen schwimmen, essen abends zusammen. Dann bringt Strickland die 25-Jährige zum Haus eines Freundes in Austin, wo sie übernachten will. Sie wird es nicht mehr lebend verlassen.

Lese-Tipp: Anna Moriah Wilsons Familie am Boden zerstört: "Werden sie für immer vermissen"

Armstrong weiß, wo sie Wilson finden kann – über die Radsport-App, die Wilson benutzt. Außerdem soll sie das Handy ihres Freundesüberwacht haben. Zu den vielen Indizien, die Armstrong schwer belasten, zählen auch Videoaufnahmen, die ihr Auto rund um die Tatzeit in der Nähe des Hauses zeigen.