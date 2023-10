Hochzeit vorgetäuscht? Jasmin (26) lädt nach Trennung von Ex eindeutige Bilder hoch

Auf ihrem TikTok-Kanal hat die 26-Jährige aus Lörrach 2021 ein Video hochgeladen, das mehr als drei Millionen Mal angeklickt wurde. Dort erinnert sie sich – beziehungsweise erzählt ihren Followern – wie sie in der Vergangenheit ihre eigene Hochzeit gefaked hat.

Und zwar nur, damit ihr Ex-Freund sich endlich wieder bei ihr meldet. Die professionellen Hochzeitsbilder können sich in jedem Fall sehen lassen! Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Hat es auch funktioniert?

RTL hat mit Jasmin gesprochen. Sie gibt zu: „Ich habe die Bilder kurz nach der Trennung, also Ende 2019, kommentarlos auf meinem Instagram-Profil hochgeladen. Mein Ex war total verwirrt und hat die Welt nicht mehr verstanden. Also ja, er hat sich gemeldet – und ich habe es so stehen lassen.“

Aber Moment: Was genau meint sie damit? „Naja, also es war ein kostenloses Shooting, das rein zu Werbezwecken dienen sollte. Ich habe kein Geld für eine Hochzeit ausgegeben, auf TikTok habe ich das Ganze ein wenig überspitzt dargestellt, weil das so ein Trend ist, der viral ging.“

Lese-Tipp: Bräutigam krank - Braut feiert Hochzeit mit Mannequin und iPad