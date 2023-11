Ich finde es wirklich bewundernswert, dass vor allem Lola Weippert sich aktiv erhebt und versucht, gegen den Hass im Netz anzugehen. Das schafft nicht jeder und das traut sich vor allem nicht jeder. Aber ist es nicht eigentlich traurig, dass solche Aktionen überhaupt notwendig sind? Wir sind im 21. Jahrhundert, da sollte Frauen-Hass doch eigentlich kein Thema mehr sein, oder?

Die Realität: Ist es aber. Und gerade durch Social Media und öffentliche Profile machen wir Frauen uns so angreifbar wie nie zuvor. Doch es ist nicht nur ekelhaft, es ist nicht nur traurig und gemein, was vermutlich Millionen Frauen in ihren Kommentaren und oder Direktnachtrichten lesen müssen. Es ist beängstigend.

Ich habe vermutlich bisher „nur“ 20 oder 30 Hass- und Ekelnachrichten bei Instagram bekommen und trotzdem habe ich mit jeder Nachricht immer mehr Angst bekommen. Auch, wenn es meistens Accounts ohne Profilbild und Followern sind. Trotzdem stecken hinter diesen Accounts echte Menschen, die mir bewusst schreiben. Einmal schrieb mir jemand, dass er weiß, wo ich wohne. Und ich dachte mir „Ich bin ein niemand, ich bin unscheinbar und unbekannt. Wieso interessiert er sich dafür?“. Ja, es sind nicht nur die prominenten Menschen, die sich angreifbar machen. Wir alle sind angreifbar – anscheinend, weil wir Frauen sind.

