Lola Weippert über Hass gegen Frauen: „Ich kann nicht immer stark sein“

Neben anderen berichten auch Politikerin Sawsan Chepli, Autorin Kristina Lunz und Schauuspielerin Collin Ulmen-Fernandez in Stern-TV-Spezial: #why - Woher kommt der Frauenhass?“ über ihre Erfahrungen.

Lola Weippert möchte darüber nicht länger schweigen. Sie fordert: „Hass im Netz und Morddrohungen müssen Konsequenzen haben!“. Sie habe viele Anzeigen erstattet nach Drohungen, von Männern, die ganz genau beschrieben haben, mit welcher Waffe sie Weippert erschießen wollen.“ Leider sei nach keiner Anzeige etwas passiert. Deswegen sagt sie jetzt: „Wir müssen laut sein. Sonst ändert sich nichts.“

Die Moderatorin versucht, die Drohungen und Schmähungen „nicht mehr so nah an mich ranzulassen.“ Das gelingt ihr häufig genug nicht. Besonders wenn es in den Hass-Nachrichten nicht nur um sie, sondern ihre Eltern, ihre Schwester und liebe Freunde gehe, „könnte ich sofort heulen.“ Sie würde sich schuldig fühlen, wenn ihren Liebsten etwas passiert, weil sie in der Öffentlichkeit steht. Ein unerträglicher Gedanke für Weippert. „Ich merke manchmal, dass ich an meine Grenzen komme, weil ich nicht immer stark sein kann“, sagt sie nachdenklich.