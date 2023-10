Fit durch den Herbst! Dieses Herbstgemüse stärkt Ihr Immunsystem

Besonders in Frankreich und Belgien ist die Chicorée-Knospe sehr beliebt. Das Gemüse ist reich an den Vitaminen A, B und C und liefert zudem Mineralstoffe wie Kalium, Folsäure und Zink. Bonus: Mit einem Kaloriengehalt von nur 17 kcal pro 100 Gramm schont die Knospe auch noch die Figur!

Durch einen hohen Anteil an Bitterstoffen, die die Verdauung unterstützen, schrecken viele vor dem Gemüse und seinem bitteren Geschmack aber zurück. Dabei kommt es nur auf die richtige Zubereitung an: Ein süßliches Dressing etwa kann schnell Abhilfe schaffen. Chicorée eignet sich aber nicht nur für Salat. Chicorée lässt sich auch prima kochen, besonders lecker schmeckt er in Form eines Auflaufs.

