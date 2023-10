Der Corona-Subtyp BA.2.86, der besser unter dem Namen Pirola bekannt ist, stammt von der Omikron-Sublinie BA.2 ab und wurde erstmals Ende Juli in Dänemark und Ende August im Vereinigten Königreich nachgewiesen.

Seit Mitte September ist Pirola auch in Deutschland angekommen. Bislang sind die Zahlen noch sehr gering, laut aktuellem RKI-Wochenbericht konnte Pirola erst viermal in Deutschland nachgewiesen werden – allerdings in verschiedenen Bundesländern. Weiterhin dominierend ist die Corona-Variante Eris.

Auffällig aber: Pirola verursacht neben altbekannten, auch völlig neue Symptome, wie britische Medien unter Berufung auf die Hautärztekammer des Landes berichten.