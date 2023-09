Elefant hält Pickup-Truck an – und mopst sich Frucht

Sieht so eine allgemeine Verkehrskontrolle in Thailand aus?

Ein Auto voller Touristen wird angehalten – nur wird hier nicht nach Führerschein und Fahrzeugpapieren, sondern nach Essbarem gesucht! Ein Dickhäuter hat es nämlich auf die Jackfrucht abgesehen, die auf der Ladefläche des Fahrzeuges liegt. In Thailand gibt es rund 3.500 wilde Elefanten – und das Exemplar im Video hat es auf genau dieses Gefährt abgesehen!

Im Video sehen Sie den „Überfall“ und erfahren, was in so einem Moment am besten zu tun ist. (mas)