Was war passiert? Klimakativistinnen pinseln am Dienstag „Olaf lügt“ an die Wand des Kanzleramts. Ein Polizeibeamter versucht sie davon abzuhalten, doch die etwa 20 Aktivistinnen der Letzten Generation lassen sich auch von weiteren Bundespolizisten nicht stoppen – bis dann plötzlich Beamte in Zivil auftauchen und rabiater eingreifen.

Einem „Zivi“ gehen dabei etwas die Nerven durch. Er entreißt den Frauen den Pinsel und beschmiert ihre Gesichter mit Farbe. Er muss jetzt mit dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen. Daniel Peter, Anwalt für Strafrecht, zu RTL: „Es könnte ein Verfahren wegen Körperverletzung auf ihn zukommen, besonders dann, wenn die Farbe möglicherweise sogar giftig ist und gesundheitliche Schäden aufweisen kann.“

