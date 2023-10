„Gerechtigkeit für Palästina“, steht auf einem Schild, das die 20-Jährige bei ihrem freitäglichen Klimaprotest vor dem schwedischen Parlament in Stockholm in den Händen hält. Wie ein von Thunberg in den sozialen Netzwerken geteiltes Bild zeigt, halten mehrere ihrer Mitstreiter ebenfalls Schilder mit Solidaritätsbekundungen in die Höhe.