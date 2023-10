Übrigens hatte Greta ihr Bild einmal ausgetauscht, auf einem früheren Post war eine Stoff-Krake zu sehen. Die Tiermetapher des Kraken, der die Erdkugel mit seinen Tentakeln umschlingt, hat eine antisemitische Prägung. Sie schließt an den Mythos vom allmächtigen „Weltjudentum“ an. Dazu schreibt Greta: „Mir ist bekannt geworden, dass das in meinem früheren Beitrag gezeigte Stofftier als Symbol für Antisemitismus interpretiert werden kann, was mir überhaupt nicht bewusst war. Das Spielzeug auf dem Bild ist ein Werkzeug, das Autisten häufig nutzen, um Gefühle auszudrücken.

Selbstverständlich sind wir gegen jede Art von Diskriminierung und verurteilen Antisemitismus in allen Formen und Formen. Das ist nicht verhandelbar. Deshalb habe ich den letzten Beitrag gelöscht.“ (dbl/dpa)