Demokratie bedeutet nicht, dass jeder alles sagen kann, was ihm in den Sinn kommt. Und gerade jetzt müssen wir unterscheiden, zwischen Pro-Palästina und Pro-Hamas Äußerungen, fordert auch Alon Meyer, Präsident von Makkabi Frankfurt. Der Verein gehört zum größten jüdischen Sportverband in Deutschland.

Es braucht in dieser Zeit uns alle, und es braucht jetzt die Politik! Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt bereits eine „klare Kante“ gegen Antisemitismus und Gewaltverherrlichung an. Das darf nicht nur eine Ankündigung bleiben, sonst werden wir jeden Abend aufs Neue unerträgliche Szenen wie aus Berlin-Neukölln und anderen Städten sehen müssen.