Forscher der York University in Toronto (Kanada) befassten sich im Rahmen einer Studie mit den Auswirkungen von Schichtarbeit auf die Kognition. Dabei konnten die Experten beunruhigende Zusammenhänge feststellen.

Wie es heißt, wurden die Daten von 47.811 Erwachsenen zwischen 45 und 85 Jahren analysiert. Die Probanden mussten vier unterschiedliche kognitive Funktionstests durchführen und Angaben darüber machen, ob sie jemals Schichtarbeit geleistet hatten, ob sie in ihrer längsten Anstellung in Schichtarbeit waren und/oder ob sie in ihrem aktuellen Job entsprechend in Schichten tätig sind. 21 Prozent der Befragten gaben an, „während ihrer Arbeit einer Art Schichtarbeit ausgesetzt gewesen zu sein“.

Lese-Tipp: Studie: In diesen Jobs ist das Demenzrisiko besonders hoch - ist Ihrer dabei?

Laut der Studie konnten die Forscher einen Zusammenhang insbesondere zwischen Nachtarbeit und einer Beeinträchtigung der Gedächtnisfunktion nachweisen. Jene Probanden, die Wechselschichtarbeit ausgesetzt waren, zeigten immerhin eine Beeinträchtigung der kognitiven Kontrolle.