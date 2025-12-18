Medienkooperation

News

Neujahrsvorsätze für strahlend gesunde Zähne
18. Dezember 2025

Neujahrsvorsätze für strahlend gesunde Zähne: So starten Sie 2026 mit dem perfekten Lächeln

Zahnzusatzversicherung trotz Vorschäden
11. Dezember 2025

Zahnzusatzversicherung trotz Vorschäden: Geht das?

Familienessen
7. November 2025

Familienessen und Mundgesundheit: 5 Tipps für zahnfreundliche Ernährung

Weisheitszahn
17. Oktober 2025

Weisheitszahn Schmerzen: Ursachen, Behandlung und was Sie jetzt tun können

Kieferorthopädie für Erwachsene
2. September 2025

Kieferorthopädie für Erwachsene: Der ultimative Leitfaden für schöne Zähne im Erwachsenenalter

Mundhygiene-Routine
6. August 2025

Tägliche Mundhygiene-Routine: Ihr Weg zu gesunden Zähnen

Zahnbürste
27. Juni 2025

Der ultimative Leitfaden für die Wahl der richtigen Zahnbürste

Karies vorbeugen durch die richtige Ernährung
10. Juni 2025

Karies vorbeugen durch die richtige Ernährung – so schützen Sie Ihre Zähne täglich

Sport und Zahngesundheit
15. April 2025

Gesunde Zähne durch Bewegung? Wie Sport Ihre Zahngesundheit unterstützt

Zahnschmerzen
14. März 2025

11 Hausmittel gegen Zahnschmerzen: Ursachen, Linderung und Vorsorge

Zahnpasta
20. September 2024

Richtige Zahnpflege: So finden Sie die beste Zahnpasta für Ihre Zähne

Zahngesundheit im Alter
30. Juli 2024

Gesunde Zähne = längeres Leben? Tipps zur Zahngesundheit im Alter

Mundgeruch
2. Juli 2024

Was tun gegen Mundgeruch? Ursache, Behandlung und Vorbeugung

Zahnzusatzversicherung als Vorsorge.jpg
10. Juni 2024

Zahnzusatzversicherungen als Vorsorge – Das müssen Sie wissen

Krankenversicherung in der Schweiz
16. Mai 2024

Das ABC der Krankenversicherung in der Schweiz: Ein Überblick für kluge Entscheidungen

Kaugummi
10. Mai 2024

Rätsel gelöst: Ist Kaugummi gut für die Zähne?

rauchen und zähne
19. April 2024

Rauchen und E-Zigaretten: So gefährlich ist der Rauch für Ihre Zahngesundheit

vitamine für zähne
27. März 2024

5 wichtige Vitamine für Zähne und Zahnfleisch

Zahnmythen
7. März 2024

Die 10 bekanntesten Zahnmythen: Was ist wirklich dran?

Kinderzähne
20. Februar 2024

Was Eltern über Kinderzähne wissen sollten: 7 interessante Kinderzahn-Fakten

Schmerzempfindliche Zähne
25. Januar 2024

Schmerzempfindliche Zähne — Symptome, Ursachen und Behandlung

professionelle Zahnreinigung
15. November 2023

Professionelle Zahnreinigung: Lassen Sie die Profis putzen

Zähneputzen
15. November 2023

Richtig Zähneputzen: Tipps und Tricks der Experten

zahnzusatzversicherung-frau-zaehne
20. Oktober 2023

Zum Erfolg gelächelt: Warum ein schönes Lächeln uns weiterbringt

Schlechte Angewohnheit für Zähne
29. August 2023

10 schlechte Angewohnheiten, die Ihre Zähne kaputt machen

Zähne und Zucker
29. August 2023

Zähne und Zucker: 10 wissenswerte Fakten und Mythen

zahn-magazin
21. August 2023

Aktuelle Nachrichten, Studien und Trends rund um Zahngesundheit

Zahngesundheit beim Sport
21. August 2023

6 Tipps für gesunde und geschützte Zähne beim Sport

jugendliche zahngesundheit
21. August 2023

So können Jugendliche ihr strahlendes Lächeln bewahren

Karies bei Kindern
26. Juni 2023

Von Milchzähnen und Monstern: Die versteckte Karies-Epidemie bei Kindern

zahngesundheit
26. Juni 2023

Zahngesundheit ‘Made in Germany’: Wir stehen europaweit auf dem Podium!

Zähneputzen gegen Depression
26. Juni 2023

Studie untersucht Zusammenhang: Mundgesundheit und Psyche

Zahnzusatzversicherung für Kinder
5. Juni 2023

Zahnzusatzversicherung für Kinder: Tipps für Eltern

Zahnzusatzversicherung für Rentner
5. Juni 2023

Zahnzusatzversicherung für Rentner: Finden Sie die beste Versicherung im Alter

zahnzusatzversicherung-ohne-wartezeit
29. März 2023

Zahnzusatzversicherung ohne Wartezeit: Warum Sie jetzt handeln sollten

zahnzusatzversicherung-vergleich
10. März 2023

Zahnzusatzversicherungen im Vergleich: Der beste Schutz für Ihre Zähne