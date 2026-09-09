Willst du im nächsten Urlaub nicht nur “Hola” und “Gracias” stammeln, sondern tatsächlich ein Gespräch führen? Der Unterschied liegt in der Vorbereitung – und die beginnt nicht am Flughafen, sondern schon Wochen vorher auf deinem Handy.

Wir haben zehn Sprachlern-Apps unter die Lupe genommen, die sich besonders für die gezielte Reisevorbereitung eignen – von kostenlosen Klassikern bis zu Spezialisten für Sprachen mit fremdem Schriftsystem. Alle Preise, Sprachen und Funktionen im direkten Vergleich, damit du die App findest, die zu deinem nächsten Reiseziel und deinem Zeitbudget passt.

Kurzer Hinweis vorab: Es geht hier ums echte Sprachenlernen vor der Abreise – nicht um Übersetzungs-Tools, die dir unterwegs in Echtzeit weiterhelfen. Für Letzteres haben wir einen eigenen Ratgeber zu Sprachbarrieren im Urlaub mit den besten Übersetzungs-Apps für unterwegs zusammengestellt.

Die 10 besten Sprachlern-Apps 2026 im Überblick

Ob du in sechs Wochen nach Barcelona fliegst oder erst im nächsten Sommer nach Japan reist – für jedes Zeitfenster und jedes Budget gibt es die passende App. Wir haben bei der Auswahl auf Sprachangebot, Lernmethode, Preis und Alltagstauglichkeit für Reisende geachtet.

Sprachlern-App Sprachen Preis ab Besonderheit Duolingo 42 kostenlos Gamification, KI-Modus (Max) Babbel 14 8,99 €/Monat Praxisnahe Dialoge, Live-Kurse Speakly 11 4,00 €/Monat Frequenzbasiertes Vokabular Mondly 40 5,19 €/Monat AR/VR-Modus, Chatbot-Dialoge Busuu 14 4,83 €/Monat Feedback von Muttersprachlern Memrise 35 5,84 €/Monat Videos echter Muttersprachler LingoDeer 15 4,17 €/Monat Grammatikfokus, stark bei Asiatisch uTalk 150+ 2,92 €/Monat Riesige Sprachauswahl, Reisevokabular Beelinguapp 23 4,24 €/Monat Zweisprachige Texte & Hörbücher Clozemaster 70+ kostenlos Lückensätze für Fortgeschrittene

Platz 1: Duolingo – der kostenlose Standard-Einstieg

Duolingo ist für viele der erste Kontakt mit digitalem Sprachenlernen – und das aus gutem Grund: Die Basisversion kostet keinen Cent, trotzdem bekommst du ein komplettes Lernsystem mit über 500 Millionen Nutzern weltweit im Rücken.

Das Prinzip dahinter ist Gamification pur: Tages-Streaks, Erfahrungspunkte und Liga-Duelle sorgen dafür, dass Lernen sich eher wie ein Spiel anfühlt als wie Pauken. Wer mehr Tiefe will, bucht Super Duolingo (ab 7,49 €/Monat im Jahresabo) oder Duolingo Max mit KI-gestützten Erklärungen und Rollenspiel-Dialogen (ab 14,99 €/Monat).

Mit 42 wählbaren Sprachen ist für nahezu jedes Reiseziel etwas dabei. Besonders ausgereift sind die Kurse für Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Portugiesisch – also genau die Sprachen, die bei deutschen Urlaubern am häufigsten gefragt sind.

Im Hintergrund arbeitet ein Spaced-Repetition-System: Vokabeln tauchen genau dann wieder auf, wenn dein Gehirn kurz davor ist, sie zu vergessen. Das ist keine Spielerei, sondern belegte Kognitionswissenschaft – Untersuchungen zeigen Lernfortschritte, die mit einem Uni-Semester vergleichbar sind, wenn du am Ball bleibst.

An ihre Grenzen stößt die App bei fortgeschrittener Grammatik und freier Konversation – dafür ist sie umso stärker beim Aufbau von Grundwortschatz und ersten Sätzen, die du im Urlaub sofort brauchst.

Duolingo läuft auf jedem Gerät und synchronisiert sich automatisch. Mit Super Duolingo lassen sich Lektionen zudem offline speichern – praktisch für den Flug ohne WLAN.

Eignet sich am besten für: alle, die kostenlos und spielerisch erste Grundlagen für den nächsten Trip aufbauen wollen.

Platz 2: Babbel – strukturierter Aufbau für den Alltag im Ausland

Willst du weniger sammeln und mehr wirklich sprechen können, ist Babbel die richtige Adresse. Statt Punktejagd setzt der deutsche Anbieter auf Dialoge, die eins zu eins aus dem Reisealltag stammen: Restaurantbestellung, Zimmerbuchung, Small Talk mit Einheimischen.

Im Jahresabo kostet der Zugang zu allen 14 Sprachen 8,99 €/Monat – aktuell mit bis zu 50 % Rabatt auf das erste Jahr. Wer langfristig plant, kann sich für 299,99 € ein Lifetime-Abo sichern und zahlt danach nie wieder.

Die Lektionen dauern jeweils 10 bis 15 Minuten – ideal für die Bahnfahrt oder die Mittagspause. Ergänzend bietet Babbel Live-Onlinekurse mit echten Lehrkräften an, was die App klar von reinen Selbstlern-Tools abhebt.

Die integrierte Aussprachekontrolle nutzt Spracherkennung, um deine Betonung zu korrigieren – ein Detail, das im Urlaub den Unterschied macht, denn falsch betonte Silben werden in vielen Sprachen nicht verziehen. Die Kurse sind zudem klar nach Niveaustufen von A1 bis B2 sortiert.

Mit 14 Sprachen wirkt das Angebot kleiner als bei Duolingo oder Mondly, dafür aber inhaltlich dichter. Von Dänisch über Indonesisch bis Russisch deckt Babbel die gängigsten Reiseländer zuverlässig ab.

Entwickelt wurde das Kurskonzept von mehr als 150 Sprachwissenschaftlern nach dem kommunikativen Ansatz: Du lernst, was du im Gespräch wirklich brauchst – nicht, was ein Lehrbuch für theoretisch wichtig hält.

Eignet sich am besten für: alle, die gezielt und praxisnah auf ein bevorstehendes Reiseziel hinlernen wollen, ohne sich mit Spielereien aufzuhalten.

Platz 3: Speakly – der wissenschaftliche Geheimtipp zum Kleinpreis

Speakly kennt kaum jemand – dabei gehört die App zu den durchdachtesten in diesem Vergleich. Das estnische Team baut seinen kompletten Lehrplan auf Frequenzanalysen auf: Du lernst zuerst die Wörter, die in echten Gesprächen am häufigsten fallen, statt dich mit seltenem Vokabular aufzuhalten.

Elf Sprachen stehen zur Wahl, darunter Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch und Schwedisch. Im Jahresabo zahlst du nur 4 €/Monat – für ein Lifetime-Abo werden einmalig 69,99 € fällig.

Laut Anbieter reichen 200 Lernstunden, um rund 80 % der Alltagskonversation zu verstehen. Diese Zahl basiert auf einem corpus-linguistischen, also evidenzbasierten Ansatz – du lernst effizient, weil du lernst, was tatsächlich zählt.

Hörverständnis, Aussprache und Schreiben laufen in einer ausgewogenen Routine zusammen. Jedes neue Wort erscheint direkt in einem authentischen Satz, wird per Audio untermalt und im richtigen Abstand wiederholt.

Das Design ist schlicht und ohne Maskottchen – wer auf externe Belohnungssysteme verzichten kann, findet hier eine fokussierte Lernumgebung ohne Ablenkung.

Einziges Manko: Mit elf Sprachen ist das Angebot überschaubar, und asiatische Sprachen fehlen komplett. Für klassische europäische Reiseziele ist Speakly aber ein echter Preis-Leistungs-Sieger.

Eignet sich am besten für: zielstrebige Lerner, die mit wenig Zeit und kleinem Budget schnell ins Gespräch kommen wollen.

Platz 4: Mondly – AR und VR fürs virtuelle Sprachbad

Mondly setzt auf Technik, mit der andere Anbieter noch experimentieren: Mit Augmented und Virtual Reality bestellst du dein Getränk buchstäblich in einem virtuellen Café auf Französisch. Klingt verspielt, funktioniert aber überraschend gut als Einstieg in echte Gesprächssituationen.

Insgesamt 40 Sprachen stehen zur Auswahl, von Spanisch bis Tagalog. Das Jahresabo kostet 5,19 €/Monat (62,32 € im Jahr), aktuell häufig mit hohem Rabatt. Ein Lifetime-Zugang ist für rund 100 € erhältlich.

Ein Chatbot simuliert Alltagsdialoge und bewertet deine gesprochenen Antworten in Echtzeit – kein Gimmick, sondern echtes konversationelles Training für typische Urlaubssituationen.

Jede Lektion beginnt mit einem Dialog statt mit trockenen Vokabellisten – ein Ansatz, der dem natürlichen Spracherwerb näherkommt. Themenblöcke wie Reisen, Essen, Einkaufen und Notfälle sorgen für direkten Praxisbezug.

Ein kostenloser “Satz des Tages” hält die Lerndisziplin aufrecht, auch wenn du gerade keine Zeit für eine ganze Lektion hast.

Wer tiefere Grammatikerklärungen sucht, wird bei Mondly weniger fündig als bei Babbel oder LingoDeer – die App setzt stärker auf Nachahmung und Wiederholung, was für den Urlaub völlig ausreicht.

Eignet sich am besten für: visuell orientierte Lerner, die mit moderner Technik und großer Sprachauswahl günstig vorankommen wollen.

Platz 5: Busuu – Feedback von echten Muttersprachlern

Busuu bringt ein Feature mit, das in dieser Liste einzigartig ist: Muttersprachler korrigieren deine Schreib- und Sprechübungen persönlich – und du hilfst im Gegenzug anderen bei deiner eigenen Muttersprache. Über 120 Millionen Nutzer weltweit stecken hinter diesem Austausch.

Bei 14 verfügbaren Sprachen kostet das Jahresabo 4,83 €/Monat (57,99 € im Jahr), aktuell oft mit über 50 % Rabatt. Das Premium-Plus-Abo für 69,90 € im Jahr bringt zusätzlich offiziell anerkannte Zertifikate mit.

Die Kurse orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (A1 bis B2) – du weißt also jederzeit genau, wo du gerade stehst und ob dein Niveau für den geplanten Urlaub schon reicht.

Vokabeln, Dialoge, Grammatik und freies Schreiben wechseln sich ab, während eine KI-gestützte Personalisierung erkennt, wo du häufiger stolperst, und dort gezielt mehr Übung liefert.

Besonders praktisch: ein eigener Reise-Sprachführer-Kurs mit genau den Themen, die im Urlaub zählen – Wegbeschreibungen, Einkaufen, Notfälle, Restaurant.

Schwachpunkt ist die Abhängigkeit von der Community: Bei selteneren Sprachen kann das Feedback etwas dauern, und eine tiefe KI-Konversation wie bei Memrise oder Babbel fehlt bislang.

Eignet sich am besten für: alle, die echtes Feedback von Muttersprachlern wollen und dabei Wert auf ein zertifiziertes Lernsystem legen.

Platz 6: Memrise – Vokabeln lernen mit echten Menschen statt Kunststimmen

Memrise löst ein Versprechen ein, das viele Apps machen, aber selten halten: Du hörst echte Muttersprachler aus dem Alltag – aus Madrid, Paris oder Tokio – statt überdeutlich sprechender Studiostimmen.

Kernstück ist die Video-Vokabelmethode: Jedes neue Wort wird mit einem kurzen Videoclip einer echten Person verknüpft, was die Merkfähigkeit nachweislich verbessert. Ergänzend gibt es inzwischen einen KI-Gesprächspartner zum freien Üben.

Bei 35 Sprachen (9 davon mit Deutsch als Ausgangssprache) kostet das Monatsabo 21,99 €, das Jahresabo 5,84 €/Monat. Ein Lifetime-Zugang liegt regulär bei 254,99 €, in Rabattaktionen aber deutlich darunter.

Grammatik baut Memrise eher implizit über Beispielsätze auf statt über klassische Regeln – das passt zu vielen Lerntypen, kann aber frustrieren, wenn du einen strengeren Aufbau erwartest.

Für Reisende besonders wertvoll: Die Funktion “Learn with Locals” zeigt dir Ausdrücke, die auf der Straße wirklich benutzt werden – kein glattgebügeltes Lehrbuch-Vokabular.

Aus dem einfachen Karteikarten-Trainer von früher ist längst eine der lebendigsten Sprachlern-Apps am Markt geworden – die Kombination aus Video, KI und Community macht den Unterschied.

Eignet sich am besten für: alle, die über authentisches Videomaterial und KI-Gespräche eine Sprache alltagsnah lernen möchten.

Platz 7: LingoDeer – Spezialist für Japanisch, Koreanisch und Chinesisch

Planst du einen Asien-Trip, ist LingoDeer kaum zu schlagen. Während andere Apps Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch eher am Rande behandeln, ist genau das hier das Kerngeschäft – inklusive Schritt-für-Schritt-Einführung in Hiragana, Katakana, Hangul oder Pinyin.

Von 15 Sprachen liegt der klare Fokus auf Asien. Das Jahresabo kostet 4,17 €/Monat, ein Lifetime-Zugang ist bereits für 79,99 € zu haben – ein echtes Schnäppchen im Vergleich der Anbieter.

LingoDeer erklärt Grammatik tatsächlich, statt sie nur anzudeuten – vergleichbar mit einem guten Lehrbuch, nur interaktiv. Analytisch veranlagte Lerner profitieren besonders von diesem Aufbau.

Jede Lektion kombiniert Hör-, Sprech-, Lese- und Schreibübungen. Bei Tonsprachen wie Chinesisch ist die Ausspracheerkennung besonders wichtig – ein falscher Ton kann aus “Mutter” schnell “Pferd” machen, was du im Gespräch lieber vermeiden willst.

Neben Asiatisch deckt LingoDeer auch europäische Sprachen wie Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Arabisch, Griechisch, Hindi und Türkisch ab – das Herzstück bleibt aber klar Asien.

Design und Gamification wirken nüchterner als bei Duolingo oder Mondly. Wer stark auf spielerische Motivation angewiesen ist, könnte das als zu trocken empfinden.

Eignet sich am besten für: alle, die sich ernsthaft auf eine asiatische Sprache vorbereiten und Wert auf verständliche Grammatik legen.

Platz 8: uTalk – die größte Sprachbibliothek für exotische Ziele

Geht deine Reise in einen wirklich seltenen Winkel der Welt, ist uTalk dein Ansprechpartner. Mit über 150 Sprachen – von Zulu über Walisisch bis Mongolisch – bietet keine andere App in diesem Vergleich eine derart breite Auswahl.

Für alle Sprachen zusammen zahlst du 11,99 €/Monat oder 99,99 € im Jahr. Reicht dir eine einzelne Sprache, kommst du mit einem Jahresabo für 34,99 € (2,92 €/Monat) noch günstiger davon.

Der Fokus liegt auf thematischem Vokabeltraining in praxisnahen Kategorien: Essen, Transport, Notfälle, Einkaufen, Hotel – für jede typische Reisesituation ein eigenes Modul. Eine Ausspracheerkennung gibt dir direktes Feedback zur Betonung.

Statt Synchronstimmen hörst du ausschließlich Muttersprachler aus dem jeweiligen Land – wichtig, denn Rhythmus und Klang einer Sprache lassen sich nicht aus einem Lehrbuch lernen.

Über 60 Themen pro Sprache und wechselnde Übungsformate wie Hören, Tippen und Sprechen verhindern, dass sich Wiederholung stumpf anfühlt.

Was uTalk explizit nicht ist: ein vollständiger Sprachkurs mit Grammatik und komplexen Dialogen. Dafür ist die App unschlagbar, wenn du kurz vor Abflug noch schnell das Wichtigste für ein bestimmtes Reiseziel lernen willst.

Eignet sich am besten für: Vielreisende, die für praktisch jedes erdenkliche Ziel in kürzester Zeit das nötige Reisevokabular parat haben wollen.

Platz 9: Beelinguapp – nebenbei lernen mit zweisprachigen Hörbüchern

Beelinguapp geht einen völlig eigenen Weg: Du liest zweisprachige Texte, links die Fremdsprache, rechts deine Muttersprache, synchron zur Audiospur. Das fühlt sich weniger nach Lernen an und mehr nach einer entspannten Lesestunde.

Bei 23 verfügbaren Sprachen startet das Monatsabo bei 8,99 €, das Jahresabo bei 4,24 €/Monat. Die Inhalte reichen von Kindergeschichten über Nachrichtenartikel bis zu Klassikern der Weltliteratur.

Der Audio-Sync-Modus hebt jeweils den vorgelesenen Satz hervor, ähnlich wie bei Karaoke – das trainiert Leseverständnis, Aussprache und Hörverständnis gleichzeitig. Sprachwissenschaftler nennen diesen Ansatz extensives Lesen.

Für strukturierten Grammatikaufbau ist Beelinguapp weniger geeignet – als alleiniges Lernwerkzeug für absolute Anfänger eignet sie sich kaum. In Kombination mit einer anderen App aus dieser Liste spielt sie ihre Stärken aber voll aus.

Die Gratisversion bietet eine Handvoll Texte zum Ausprobieren, das Premium-Abo schaltet Hunderte weitere frei – gestaffelt nach Schwierigkeitsgrad, sodass die App mit deinem Niveau mitwächst.

Perfekt für die Reisezeit selbst: Statt einer Serie läuft im Flugzeug oder am Strand ein Hörbuch in der Zielsprache – Lernen, ohne dass es sich wie Lernen anfühlt.

Eignet sich am besten für: alle, die eine zweite App als entspannte Ergänzung suchen und gern über Geschichten und Hörbücher eintauchen.

Platz 10: Clozemaster – Wortschatz-Training für Fortgeschrittene

Clozemaster richtet sich explizit nicht an blutige Anfänger. Wer bereits Grundkenntnisse mitbringt und den nächsten Schritt machen will, ist hier richtig: Lückentexte in echten Sätzen – sogenannte Cloze-Tests – fordern dich, das fehlende Wort im Kontext zu ergänzen.

Über 70 Sprachen stehen zur Wahl, für Deutsch als Ausgangssprache immerhin neun. Die Basisversion ist kostenlos, Clozemaster Pro kostet 7,93 €/Monat – ein fairer Preis für den Funktionsumfang.

Vokabeln lernst du hier nie isoliert, sondern immer im grammatischen und semantischen Zusammenhang – genau so, wie unser Gehirn Sprache tatsächlich speichert. Über 50.000 Sätze pro Sprache sorgen dafür, dass dir der Stoff so schnell nicht ausgeht.

Die App arbeitet mit Frequenzlisten: Die am häufigsten genutzten Wörter kommen zuerst dran. Mit den 1.000 häufigsten Wörtern einer Sprache verstehst du bereits rund 80 % aller Alltagsgespräche – ein direkter Weg zu mehr Verständnis.

Aufwendiges Design oder Gamification-Elemente sucht man vergeblich – kein Maskottchen, keine Streaks, keine Konfetti-Animation. Für manche ist das genau richtig, für andere zu nüchtern.

Wer bereits eine solide Basis hat und diese gezielt ausbauen will, findet in Clozemaster ein effektives Trainingsgerät für den Wortschatz.

Eignet sich am besten für: Fortgeschrittene, die ihren Wortschatz gezielt vertiefen wollen, statt nochmal bei null anzufangen.

Was Apps beim Sprachenlernen nicht leisten können

So gut die zehn Apps aus diesem Vergleich auch sind – an echte Konversation mit einem Menschen kommt keine heran. Weder ein Chatbot noch ein Lückentext kann den Akzent deines Gegenübers, das Sprechtempo oder spontanen Slang wirklich simulieren. Wer fließend werden will, kommt an echtem Austausch über Plattformen wie Tandem oder italki nicht vorbei.

Auch bei tieferer Grammatik ab Niveau B2 stoßen die meisten Apps an ihre Grenzen. Für den Urlaub reicht das App-Format völlig – für Studium, Beruf oder einen Umzug ins Ausland braucht es zusätzlich strukturierten Unterricht.

Und: Eine App bereitet dich aufs Sprechen vor, nicht auf die Situation, wenn du unterwegs plötzlich vor einer fremdsprachigen Speisekarte oder einem Wegweiser stehst und spontan übersetzen musst. Für genau diesen Moment gibt es andere, spezialisierte Werkzeuge – mehr dazu in unserem Ratgeber zu Übersetzungs-Apps für unterwegs.

So bleibt dein Lernplan bis zur Abreise realistisch

Ein Blick in den Kalender hilft: Rechne grob mit sechs bis acht Wochen täglichem Lernen von 15 bis 20 Minuten, um dir ein solides Urlaubsvokabular von rund 500 Wörtern samt wichtiger Phrasen aufzubauen. Das reicht für Bestellungen, Wegfragen und Small Talk – für echte Flüssigkeit braucht es länger, muss es für den Urlaub aber auch nicht.

Kurz, aber täglich: 10 Minuten pro Tag bringen mehr als eine Stunde am Wochenende. Bau die Lektion in eine feste Routine ein – vor dem Frühstück, in der Bahn, beim Warten aufs Essen.

10 Minuten pro Tag bringen mehr als eine Stunde am Wochenende. Bau die Lektion in eine feste Routine ein – vor dem Frühstück, in der Bahn, beim Warten aufs Essen. Setz dir ein Reiseziel als Deadline: “Bis zum Abflug am [Datum] kann ich bestellen, nach dem Weg fragen und mich vorstellen” motiviert deutlich mehr als ein vages “Ich lerne mal Spanisch”.

“Bis zum Abflug am [Datum] kann ich bestellen, nach dem Weg fragen und mich vorstellen” motiviert deutlich mehr als ein vages “Ich lerne mal Spanisch”. Lektionen vor dem Abflug herunterladen: Babbel, Duolingo, Mondly und LingoDeer bieten Offline-Modi – nutze sie für den Flug oder Gebiete ohne stabiles Netz.

Babbel, Duolingo, Mondly und LingoDeer bieten Offline-Modi – nutze sie für den Flug oder Gebiete ohne stabiles Netz. Immer laut sprechen: Vokabeln nur stumm zu lesen bringt wenig. Sprich Sätze aktiv aus – das aktiviert andere Gehirnregionen und verankert das Gelernte deutlich schneller.

Vokabeln nur stumm zu lesen bringt wenig. Sprich Sätze aktiv aus – das aktiviert andere Gehirnregionen und verankert das Gelernte deutlich schneller. Kombiniere zwei Formate: Eine strukturierte App wie Babbel oder LingoDeer für die Basis, dazu eine ergänzende Quelle wie Beelinguapp oder ein Podcast in der Zielsprache – das verhindert Lernplateaus.

Welche Sprachlern-App passt zu deiner Reise?

Drei Fragen reichen für die Entscheidung meist aus: Welche Sprache steht an, wie viel Zeit bleibt dir bis zur Abreise, und was darf es kosten? Für einen schnellen, kostenlosen Einstieg ist Duolingo die naheliegende Wahl, Speakly punktet mit dem besten Preis für spürbaren Fortschritt. Wer strukturiert lernen will, liegt mit Babbel richtig. Für Asien-Reisen führt an LingoDeer kaum ein Weg vorbei, für seltene Sprachen an uTalk. Fortgeschrittene greifen zu Clozemaster, wer lieber hört und liest, zu Beelinguapp.

Fast jede App bietet eine kostenlose Testphase – nutze sie. Probiere zwei Kandidaten parallel für je eine Woche aus und achte darauf, welche du tatsächlich gern öffnest. Die beste Sprachlern-App ist am Ende die, die du bis zum Abflug wirklich täglich nutzt.

Häufig gestellte Fragen zu Sprachlern-Apps für den Urlaub

Welche Sprachlern-App eignet sich am besten zur Urlaubsvorbereitung? Das hängt vom Reiseziel und deinem Zeitfenster ab. Für einen schnellen, kostenlosen Einstieg passt Duolingo, für strukturiertes Lernen mit Praxisbezug Babbel. Reist du nach Asien, ist LingoDeer die beste Wahl, für seltene Sprachen empfiehlt sich uTalk. Grundsätzlich gilt: Die beste App ist die, die du bis zur Abreise wirklich regelmäßig nutzt. Wie lange sollte ich vor dem Urlaub mit dem Lernen beginnen? Für ein solides Grundvokabular von rund 500 Wörtern samt wichtiger Alltagsphrasen reichen sechs bis acht Wochen mit täglich 15 bis 20 Minuten. Apps wie Babbel, Speakly oder Mondly zeigen bereits nach wenigen Wochen spürbare Fortschritte. Je früher du startest, desto entspannter läuft es. Welche App ist die günstigste Option mit echtem Lernerfolg? Speakly bietet im Jahresabo mit 4 €/Monat den besten Preis bei nachweisbarem Fortschritt. Duolingo und Clozemaster sind in der Basisversion sogar komplett kostenlos, und auch Busuu sowie Beelinguapp liegen preislich im günstigen Bereich. Wer sparen will, muss also keine Abstriche bei der Qualität machen. Funktionieren Sprachlern-Apps auch offline, etwa im Flugzeug? Ja, mehrere Anbieter bieten Offline-Modi an. Babbel und Duolingo (mit Premium) lassen sich Lektionen vorab herunterladen, ebenso Mondly, LingoDeer und Beelinguapp. Am sinnvollsten ist es, die gewünschten Lektionen schon vor dem Abflug offline verfügbar zu machen. Welche App eignet sich am besten für Reisen nach Japan, Korea oder China? LingoDeer ist auf genau diese Sprachen spezialisiert und führt systematisch durch Hiragana, Katakana, Hangul oder Pinyin. Auch Mondly und Memrise bieten Japanisch, Chinesisch und Koreanisch an, allerdings mit weniger Tiefe beim Schriftsystem. Für schnelles Reisevokabular reicht ergänzend auch uTalk. Reicht eine Lern-App aus, oder brauche ich zusätzlich eine Übersetzungs-App? Beides erfüllt einen anderen Zweck: Eine Lern-App wie Babbel oder Duolingo bringt dir vor der Reise echtes Sprachverständnis bei, während Übersetzungs-Apps dir unterwegs bei spontanen Situationen wie Speisekarten oder Wegbeschreibungen in Echtzeit helfen. Am besten kombinierst du beides – wie, zeigt unser separater Ratgeber zu Sprachbarrieren im Urlaub.