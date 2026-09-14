HelloTalk gehört seit Jahren zu den bekanntesten Namen, wenn es um Sprachenlernen im direkten Austausch mit Muttersprachlern geht. Über 200 Sprachen, Millionen Nutzer weltweit, ein eigenes Social-Feed namens „Moments” – auf dem Papier klingt das nach der perfekten App. In der Praxis zeigt sich aber schnell, warum immer mehr Lernende nach einem Ersatz suchen.

Wir haben acht Alternativen zu HelloTalk unter die Lupe genommen – von kostenlosen Tandem-Apps über Q&A-Tools bis zu professionellen Tutoren-Plattformen. Du erfährst, welche App zu deinem Lernstil passt, was sie kostet und wo sie HelloTalk tatsächlich schlägt.

8 geprüfte Alternativen zu HelloTalk – von Gratis-Tandem-Apps bis zu 1:1-Tutoren

zu HelloTalk – von Gratis-Tandem-Apps bis zu 1:1-Tutoren Preisspanne: komplett kostenlos (Tandem, Speaky, HiNative) bis rund 80 € pro Stunde bei Top-Lehrkräften

komplett kostenlos (Tandem, Speaky, HiNative) bis rund 80 € pro Stunde bei Top-Lehrkräften Für Anfänger: strukturierte Kurse wie Busuu oder Mondly

strukturierte Kurse wie Busuu oder Mondly Für Fortgeschrittene: Immersion mit LingQ oder 1:1-Unterricht bei italki und Preply

Warum eine HelloTalk-Alternative überhaupt Sinn macht

Drei Kritikpunkte tauchen in Nutzerbewertungen von HelloTalk immer wieder auf: aufdringliche Werbung in der Gratisversion, eine hohe Zahl an Fake-Profilen und Spam-Nachrichten sowie das Fehlen jeglicher Lernstruktur. Wer eine Sprache systematisch aufbauen will, findet bei HelloTalk keine Lektionen, keinen Lehrplan und keine Fortschrittskontrolle – nur den nackten Chat mit einem zufälligen Partner.

Dazu kommt das Moments-Feed, ein Instagram-artiger Newsfeed innerhalb der App. Was als Motivationsschub gedacht ist, wird für viele Nutzer zur Ablenkung: Statt zu üben, scrollt man durch Beiträge fremder Lernender. Wer eine aufgeräumtere, fokussiertere oder einfach besser moderierte Alternative sucht, hat 2026 die Wahl zwischen sehr unterschiedlichen Konzepten – wir stellen dir die acht relevantesten vor.

Die 8 besten HelloTalk-Alternativen 2026 im Vergleich

Bevor wir jede App einzeln durchgehen, hier der schnelle Überblick: welche Sprache-Reichweite bieten die Alternativen, und was unterscheidet sie voneinander?

App / Plattform Sprachen Besonderheit Tandem 300+ Video-/Audiochat, geprüfte Community, buchbare Tutoren Speaky 110+ 100 % kostenlos, Text- und Audiochat ohne Abo HiNative 120+ Q&A mit Muttersprachlern, gezielter Aussprache-Check italki 150+ Über 30.000 Lehrkräfte, Probestunde ab 1 € Preply 90+ 100.000+ Tutoren, automatischer Lernplan, Tutorwechsel garantiert Busuu 14 Strukturierte Kurse A1–B2, KI-Lernplan, McGraw-Hill-Zertifikat LingQ 50+ Immersionsmethode, eigene Inhalte importierbar Mondly 41 Gamification, AR-Lektionen, Lifetime-Deal

Jede dieser Apps verfolgt ein eigenes Prinzip – reiner Sprachaustausch, professioneller Unterricht oder strukturierter Kurs. Im Folgenden liest du, für wen sich welche Alternative konkret lohnt.

1. Tandem: die naheliegendste Alternative

Wer HelloTalk verlässt, landet meist zuerst bei Tandem – und das aus gutem Grund. Das Grundprinzip ist identisch: Du chattest, telefonierst oder videotelefonierst mit Sprachpartnern weltweit, korrigierst dich gegenseitig und lernst durch echte Konversation. Mit über 300 verfügbaren Sprachen bietet Tandem sogar eine noch größere Auswahl.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Community-Qualität. Tandem verifiziert neue Mitglieder strenger, was Fake-Profile und Spam spürbar reduziert – ein Dauerkritikpunkt bei HelloTalk. Auch die Oberfläche wirkt aufgeräumter: kein Social-Feed, das vom eigentlichen Lernen ablenkt, sondern der klare Fokus auf Chat und Anrufe.

Die Basisversion ist komplett kostenlos. Für unbegrenzte Übersetzungen, mehr Suchfilter und Profilbesuche zahlst du im Tandem-Pro-Abo ab 6,99 € pro Monat im Jahrestarif. Wer lieber mit einer festen Lehrkraft übt statt mit wechselnden Tandempartnern, bucht professionelle Tutoren für 15 bis 40 € pro Stunde direkt über die App.

Ein Manko bleibt: Tandem bietet kein eingebautes Vokabeltraining und keine Grammatikübungen. Wer neben dem Sprachaustausch auch strukturiert Wortschatz aufbauen will, kombiniert die App am besten mit einem Vokabeltrainer oder Kurs.

Am besten geeignet für: alle, die eine kostenlose, gut moderierte Sprachpartner-App mit Video- und Audiofunktion suchen – vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.

2. Speaky: schnörkellos und komplett gratis

Speaky ist die minimalistischste Alternative in diesem Vergleich. Kein Premium-Abo, keine versteckten Kosten, keine Bezahlschranke – du legst ein Profil an, gibst Mutter- und Zielsprache an und wirst mit passenden Sprachpartnern in über 110 Sprachen gematcht.

Anders als HelloTalk verzichtet Speaky bewusst auf Extras: keine Spracherkennung, keine Übersetzungsfunktion im Chat, kein Moments-Feed. Übrig bleibt reiner Text- und Audioaustausch zwischen echten Menschen – ohne Ablenkung, aber auch ohne Komfortfunktionen.

Die Community ist kleiner als bei HelloTalk oder Tandem. Für verbreitete Sprachen wie Englisch, Spanisch oder Französisch findest du trotzdem ausreichend Partner, bei selteneren Sprachen wird die Auswahl spürbar dünner.

Tutoren, KI-Features oder Gamification gibt es bei Speaky nicht – dafür ist die Plattform komplett transparent: Was du bekommst, ist echter Sprachaustausch ohne Kleingedrucktes. Ideal für alle, die schon Grundkenntnisse mitbringen und einfach regelmäßig üben wollen.

Am besten geeignet für: budgetbewusste Lernende mit Grundkenntnissen, die eine dauerhaft kostenlose App ohne Abo-Fallen suchen.

3. HiNative: die Community als Nachschlagewerk

HiNative funktioniert grundlegend anders als HelloTalk: Statt einen festen Chatpartner zu suchen, stellst du kurze, konkrete Fragen an die gesamte Community. „Klingt dieser Satz natürlich?” oder „Wie spricht man dieses Wort korrekt aus?” – genau für solche Momente ist HiNative gemacht, in mehr als 120 unterstützten Sprachen.

Besonders stark ist der integrierte Aussprache-Check: Du nimmst eine kurze Audiodatei auf, Muttersprachler bewerten und korrigieren deine Aussprache. Diese gezielte Funktion bietet HelloTalk in dieser Form nicht.

Die Basisnutzung ist kostenlos, HiNative Premium kostet etwa 11,40 € im Monat und schaltet unbegrenzte Fragen, Audioaufnahmen und werbefreie Nutzung frei – ein Preisniveau vergleichbar mit HelloTalk VIP.

Was HiNative nicht ersetzt: lange Gespräche oder einen strukturierten Kurs. Es gibt keine Lektionen und kein Vokabeltraining. Dafür ergänzt sich die App hervorragend mit einer Tandem-App oder einem Kurs – HiNative für schnelle Korrekturen, die andere App für ausführliche Konversation.

Am besten geeignet für: Lernende aller Niveaustufen, die gezielte, schnelle Antworten auf Sprachfragen brauchen – besonders wertvoll für Aussprache und feine Bedeutungsnuancen.

4. italki: der Marktplatz für echte Lehrkräfte

italki ist kein Tandem-Partner, sondern ein globaler Marktplatz für Sprachlehrer. Über 30.000 Lehrkräfte unterrichten mehr als 150 Sprachen – von Community-Tutoren ab 4 € pro Stunde bis zu zertifizierten Profis für 25 bis 80 €. Eine Probestunde bekommst du schon ab 1 €.

Der Unterricht läuft 1-zu-1 per Videocall, individuell zugeschnitten auf dein Niveau und deine Ziele. Anders als bei HelloTalk bestimmt hier eine Lehrkraft den roten Faden – inklusive Lernplan, Hausaufgaben und Fortschrittskontrolle statt zufälligem Chat-Glück.

Ein klassisches Abo gibt es nicht: Du kaufst Credits und buchst einzelne Stunden flexibel. Das macht italki planbar, aber eben auch kostenpflichtig – die kostenlose Community-Komponente von HelloTalk fehlt komplett.

Die Lehrerqualität schwankt naturgemäß von Anbieter zu Anbieter. Schau dir vor der Buchung Bewertungen und Vorstellungsvideos an, und nutze die günstige Probestunde, bevor du dich für eine Lehrkraft festlegst.

Am besten geeignet für: Fortgeschrittene und Business-Lernende, die strukturierten 1:1-Unterricht mit einer festen Lehrkraft bevorzugen.

5. Preply: Unterricht mit Sicherheitsnetz

Preply funktioniert ähnlich wie italki, geht aber einen Schritt weiter: Die Plattform erstellt auf Basis deiner Lernziele automatisch einen individuellen Lernplan. Über 100.000 Tutoren aus mehr als 180 Ländern unterrichten über 90 Sprachen – vom Einsteiger-Tutor ab 4 € bis zum gefragten Experten für 40 € und mehr pro Stunde.

Ein echter Vorteil gegenüber HelloTalk: Gefällt dir der gebuchte Tutor nicht, bekommst du einen kostenlosen Wechsel oder eine volle Erstattung. Bei HelloTalk hängt die Qualität deines Austauschs komplett vom Zufall ab – bei Preply gibt es ein Sicherheitsnetz.

Das Abo-Modell rechnet in wöchentlichen Stunden: eine Stunde pro Woche ab rund 100 € im Monat, bis zu fünf Stunden für intensive Lernphasen. Besonders stark ist Preply im Business-Bereich, mit spezialisierten Kursen für Geschäftsenglisch und Präsentationstraining.

Der Preis bleibt Preplys größte Schwäche – regelmäßiger Einzelunterricht summiert sich schnell. Dafür bekommst du persönliches Feedback und messbaren Fortschritt, den kein Chat-Partner liefern kann.

Am besten geeignet für: Business-Lernende und ambitionierte Sprachschüler, die einen individuellen Lernplan mit professionellem Einzelunterricht suchen.

6. Busuu: strukturierter Kurs plus Community

Busuu verfolgt einen komplett anderen Ansatz als HelloTalk: Statt dich direkt in den freien Chat zu werfen, führt die App dich durch aufeinander aufbauende Lektionen zu Grammatik, Wortschatz und Aussprache. Deine Schreibübungen lässt du anschließend von Muttersprachlern in der Community korrigieren.

Mit 14 verfügbaren Sprachen ist die Auswahl deutlich kleiner als bei HelloTalk, deckt aber die wichtigsten europäischen und asiatischen Sprachen ab. Die Kurse orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen und führen von A1 bis B2.

Preislich ist Busuu fair: Premium ab 4,83 € im Monat im Jahresabo, Premium Plus mit KI-gestütztem Lernplan und offiziellem McGraw-Hill-Zertifikat ab 5,83 € im Monat. Eine eingeschränkte Gratisversion gibt es zusätzlich zum Reinschnuppern.

Der KI-Lernplan analysiert dein Niveau und deine verfügbare Zeit und passt die Lektionen automatisch an – ideal für Anfänger, die Führung statt Chaos brauchen. Reine Konversationsübungen bleiben bei Busuu allerdings begrenzt; wer frei sprechen üben will, ergänzt am besten eine Tandem-App.

Am besten geeignet für: Anfänger und Wiedereinsteiger, die einen strukturierten Kurs mit Community-Feedback und offiziellem Zertifikat suchen.

7. LingQ: Lernen durch Input und Immersion

LingQ setzt komplett auf die Immersionsmethode: Du tauchst in authentische Texte, Podcasts und Videos deiner Zielsprache ein und lernst Vokabeln im Kontext statt isoliert auswendig. Gründer Steve Kaufmann, selbst Sprecher von über 20 Sprachen, hat die Plattform nach seinem eigenen Lernprinzip gebaut. Über 50 Sprachen stehen zur Auswahl.

Besonders praktisch: Du kannst eigene Inhalte importieren – Blogartikel, YouTube-Videos, E-Books. LingQ markiert unbekannte Wörter automatisch, speichert sie und wiederholt sie per Spaced Repetition, sodass jeder importierte Text zum personalisierten Vokabeltraining wird.

Premium kostet ab rund 10 US-Dollar im Monat im Jahresabo, Premium Plus mit Tutor-Korrekturen ab etwa 22,50 US-Dollar. Eine eingeschränkte Gratisversion reicht nur für einen ersten Eindruck.

Was bei LingQ komplett fehlt, ist die direkte Kommunikation mit Sprachpartnern – dafür bekommst du massiven, personalisierten Input. Die Lernkurve ist steil: keine Grammatikerklärungen, keine geführten Lektionen. Für Anfänger ohne Vorkenntnisse kann das frustrierend sein, für selbstständige Fortgeschrittene ist es ein echter Turbo.

Am besten geeignet für: Fortgeschrittene und autodidaktische Lernende, die durch viel Lesen und Hören in ihrer Zielsprache „baden” wollen.

8. Mondly: der spielerische Einstieg

Mondly ist die verspielteste Alternative im Vergleich. Die App setzt voll auf Gamification: kurze tägliche Lektionen von 5 bis 10 Minuten, Punkte, Ranglisten und sogar Augmented-Reality-Lektionen mit einem virtuellen Chatbot. 41 Sprachen stehen zur Wahl, und jedes Abo gibt dir Zugriff auf alle gleichzeitig.

Die Lektionen kombinieren Vokabeltraining, Grammatikübungen, Hörverständnis und Spracherkennung – eingängig, aber nicht annähernd so tiefgehend wie ein vollwertiger Sprachkurs. Was bei Mondly komplett fehlt: die menschliche Komponente. Kein Sprachpartner, kein echter Muttersprachler-Chat.

Beim Preis punktet Mondly klar: 12,99 € im Monat einzeln, ab 5,19 € im Jahresabo. Besonders attraktiv ist der Lifetime-Deal für rund 100 € (Aktionspreise variieren) – einmal zahlen, alle 41 Sprachen dauerhaft nutzen.

Die AR-Funktion ist eher ein Hingucker als ernsthaftes Lerntool, dafür halten tägliche Erinnerungen und Belohnungsmechanismen die Motivation hoch – gerade bei Einsteigern. Ab Niveau B1 stößt Mondly aber an seine Grenzen und wirkt schnell zu oberflächlich.

Am besten geeignet für: Anfänger und Gelegenheitslerner, die einen spielerischen Einstieg in bis zu 41 Sprachen suchen – ideal kombiniert mit einer Sprachpartner-App.

Wofür HelloTalk nach wie vor spricht

So viele Alternativen es gibt – HelloTalk hat seinen Platz nicht ganz umsonst behauptet. Kaum eine andere App bringt Video- und Audioanrufe, Textchat und ein eigenes Social-Feed derart kompakt in einem Produkt unter. Wer viele Sprachen gleichzeitig ausprobieren will, profitiert von der schieren Größe der Community – für exotischere Zielsprachen findest du bei HelloTalk oft eher einen Partner als bei kleineren Apps wie Speaky.

Auch preislich bewegt sich HelloTalk im üblichen Rahmen: Das VIP-Abo kostet 6,99 € im Monat im Jahrestarif – ähnlich wie bei Tandem. Wer mit dem Moments-Feed und der Menge an Werbung in der Gratisversion leben kann und vor allem eine möglichst breite, aktive Community sucht, muss also nicht zwingend wechseln.

Am besten geeignet für: Nutzer, die vor allem Reichweite und eine riesige, aktive Community wollen und sich vom Social-Media-Charakter der App nicht stören lassen.

Die Grenzen jeder Sprachpartner-App

So gut die Technik inzwischen ist – keine App macht dich allein fließend. Der größte Schwachpunkt aller digitalen Tools: Sie ersetzen keine reale Immersion. Wer monatelang nur chattet und Lektionen absolviert, aber nie unter Zeitdruck in einem echten Gespräch steht, gerät beim ersten Live-Kontakt trotzdem ins Stocken.

Auch Grammatik kommt bei vielen Apps zu kurz. Tandem-Chats und Community-Korrekturen fangen Fehler auf, erklären aber selten das Warum dahinter. Wer komplexe Satzstrukturen wirklich meistern will, braucht zusätzlich einen guten Lehrer – etwa über italki oder Preply – oder ein solides Grammatik-Nachschlagewerk. Am effektivsten bleibt die Kombination: Vokabeltraining per App, regelmäßige Konversation mit Muttersprachlern, gelegentlicher Unterricht bei einer Fachkraft und echte Immersion durch Filme, Bücher oder Reisen.

5 Tipps, mit denen du mehr aus jeder Sprachpartner-App rausholst

Feste Zeiten einplanen: Behandle deine Sessions wie einen festen Termin. Drei Mal 15 Minuten pro Woche bringen mehr als eine Marathon-Session am Wochenende. 50/50-Regel nutzen: Sprich die Hälfte der Zeit in deiner Zielsprache, die andere Hälfte in deiner Muttersprache – so profitieren beide Seiten gleichermaßen. Korrekturen aktiv einfordern: Bitte deinen Partner ausdrücklich, dich zu verbessern. Viele sind aus Höflichkeit zurückhaltend, dabei sind Korrekturen das Wertvollste am Prinzip. Themen vorbereiten: Notiere dir vorab drei Fragen oder ein Gesprächsthema. Das verhindert peinliche Stille und sorgt für produktivere Chats. Apps kombinieren: Nutze eine Austausch-App wie Tandem oder Speaky für Konversation und eine Kurs-App wie Busuu oder Mondly für Grammatik und Vokabeln.

Welche HelloTalk-Alternative passt zu dir?

Die passende Wahl hängt komplett von deinem Ziel ab. Willst du kostenlos und ohne Umwege mit Muttersprachlern chatten, greif zu Tandem oder Speaky. Brauchst du strukturierten Unterricht mit einer festen Lehrkraft, führt kaum ein Weg an italki oder Preply vorbei. Suchst du dagegen einen kompletten Kurs mit Lernplan und Zertifikat, ist Busuu die richtige Antwort – und wer autodidaktisch über massiven Input lernen will, findet in LingQ sein Werkzeug.

Probiere am besten mindestens zwei der acht Alternativen aus – die meisten bieten kostenlose Versionen oder günstige Probestunden. Achte dabei auf drei Fragen: Passt die Lernmethode zu deinem Stil? Ist deine Zielsprache verfügbar? Und bleibt die Motivation auch nach der ersten Woche noch bestehen?

Häufig gestellte Fragen zu HelloTalk-Alternativen

Fazit: Es gibt nicht die eine perfekte HelloTalk-Alternative

Genauso wenig, wie es die eine perfekte Sprachlernmethode gibt, gibt es die eine perfekte HelloTalk-Alternative. Tandem und Speaky ersetzen den kostenlosen Austausch am direktesten, Busuu und Mondly bringen Struktur und Motivation, italki und Preply liefern professionellen Unterricht, und LingQ oder HiNative decken jeweils eine ganz eigene Nische ab. Am meisten holst du aus jeder dieser Apps heraus, wenn du sie gezielt mit deinem Lernziel abgleichst – und ruhig mehr als eine gleichzeitig nutzt.