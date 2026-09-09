Kurz gesagt: Eine neue Sprache zu lernen muss nicht teuer sein. Wir haben zehn Sprachlern-Apps verglichen, die mit kleinem Budget oder sogar komplett kostenlos gute Ergebnisse liefern – von der bekannten Gratis-App bis zum Geheimtipp für Fortgeschrittene.

Ein klassischer Sprachkurs an der Volkshochschule oder ein Einzeltutor kann schnell mehrere Hundert Euro im Monat kosten. Viele Sprachlern-Apps liefern dagegen einen Großteil ihrer Funktionen bereits kostenlos oder für wenige Euro im Monat – und das oft auf einem Niveau, das mit teureren Angeboten locker mithalten kann.

Damit du nicht bei jeder App erst das Kleingedruckte zu Preisen und Abo-Fallen durchsuchen musst, haben wir die zehn günstigsten Optionen für dich zusammengestellt – inklusive der Frage, wo sich das Sparen wirklich lohnt und wo eine teurere App am Ende doch die bessere Wahl ist.

Günstig Sprachen lernen: Die 10 besten Apps im Überblick

Bevor wir ins Detail gehen, hier die wichtigsten Eckdaten aller zehn Apps auf einen Blick – sortiert danach, wie gut das Preis-Leistungs-Verhältnis jeweils ausfällt.

Sprachlern-App Sprachen Extras Duolingo 42 Kostenlose Basisversion, Gamification, 14 Tage Super gratis Mondly 41 AR-Modus, KI-Gesprächspartner, Rabattaktionen Memrise 35 Video-Clips mit Muttersprachlern, Spaced Repetition LingoDeer 15 Strukturierte Grammatik, stark bei Japanisch & Koreanisch Busuu 14 Community-Korrekturen, offizielle Zertifikate Clozemaster 70+ Lückensatz-Methode, Training für Fortgeschrittene Beelinguapp 23 Parallele Texte zum bilingualen Lesen uTalk 150+ Spracherkennung, Reisevokabular Speakly 11 Frequenzbasierter Wortschatz Babbel 14 Von Linguisten entwickelte Kurse

1. Duolingo – die günstigste Wahl ist die kostenlose

Wenn es um den Preis geht, gewinnt Duolingo schon allein deshalb, weil die Basisversion komplett gratis nutzbar ist. Über 42 Sprachen stehen zur Auswahl, von Spanisch bis zu Kunstsprachen wie Klingonisch.

Finanziert wird das Ganze über Werbeeinblendungen und ein optionales Abo namens Duolingo Super, das Werbung entfernt und die täglichen Herzen-Limits aufhebt.

Wer unsicher ist, ob sich das Upgrade lohnt, kann Duolingo Super 14 Tage lang kostenlos testen und danach in aller Ruhe entscheiden.

Der Preis hat allerdings seinen Grund: Grammatik wird eher beiläufig über Beispielsätze vermittelt als systematisch erklärt.

Für ein solides Grundniveau reicht das trotzdem völlig aus, besonders wenn du diszipliniert täglich ein paar Minuten investierst.

Duolingo eignet sich am besten für: alle, die ganz ohne finanzielles Risiko in eine neue Sprache reinschnuppern wollen.

2. Mondly – große Sprachauswahl zum kleinen Preis

Mondly deckt 41 Sprachen ab und punktet regelmäßig mit Rabattaktionen von bis zu 70 Prozent auf das Jahresabo – ein Blick auf aktuelle Angebote lohnt sich vor dem Kauf immer.

Ein KI-Chatbot simuliert Gesprächssituationen, während eine Spracherkennung deine Aussprache direkt überprüft.

Eine spielerische Augmented-Reality-Funktion rundet das Angebot ab, ohne dass dafür ein Aufpreis fällig wird.

Die täglichen Lektionen sind bewusst kurzgehalten, sodass sich Mondly gut in einen vollen Alltag integrieren lässt.

Ohne Rabattaktion liegt der reguläre Preis im mittleren Bereich – wer den richtigen Zeitpunkt abpasst, zahlt aber deutlich weniger.

Mondly eignet sich am besten für: alle, die viele Sprachoptionen wollen und bereit sind, auf eine Rabattaktion zu warten.

3. Memrise – Vokabeln von echten Muttersprachlern

Memrise setzt auf tausende kurze Videoclips echter Muttersprachler statt auf synthetische Stimmen oder sterile Vokabellisten.

35 Sprachen werden unterstützt, kombiniert mit einem Spaced-Repetition-System, das Vokabeln genau im richtigen Moment wiederholt.

Eine begrenzte Gratisversion lässt sich unbegrenzt nutzen, sodass du die App ausgiebig testen kannst, bevor du dich für ein Abo entscheidest.

Für systematische Grammatik ist Memrise weniger geeignet – der Fokus liegt klar auf Hörverstehen und Alltagsvokabular.

Preislich bewegt sich das Pro-Abo im unteren bis mittleren Bereich der hier vorgestellten Apps.

Memrise eignet sich am besten für: alle, denen authentischer Klang wichtiger ist als Grammatikpauken.

4. LingoDeer – günstiger Spezialist für asiatische Sprachen

Während viele Apps bei Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch an ihre Grenzen stoßen, ist genau das die Stärke von LingoDeer.

15 Sprachen werden angeboten, mit einem klaren Fokus auf systematisch aufgebaute Grammatik statt reiner Vokabelabfrage.

Die Lektionen sind bewusst einfach und übersichtlich gestaltet, was die App auch für jüngere Lerner zugänglich macht.

Statt eines Monatsabos bietet LingoDeer einen einmaligen Lifetime-Zugang ab rund 80 Euro an.

Auf lange Sicht ist das oft günstiger als ein dauerhaftes Abo bei einem Mitbewerber mit vergleichbarem Funktionsumfang.

LingoDeer eignet sich am besten für: alle, die gezielt eine asiatische Sprache lernen und langfristig sparen wollen.

5. Busuu – günstige Community-Power

Busuu kombiniert von Linguisten entwickelte Lektionen mit einer Community-Funktion, in der Muttersprachler kostenlos deine Schreib- und Sprechübungen korrigieren.

14 Sprachen orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, wodurch sich dein Fortschritt gut einordnen lässt.

Schon in der günstigsten Preisstufe sind die wichtigsten Lernfunktionen enthalten – Zertifikate gibt es gegen einen kleinen Aufpreis dazu.

Ein individueller Studienplan passt sich an dein Zeitbudget an, statt ein starres Lernpensum vorzuschreiben.

Im Jahresabo gehört Busuu preislich zu den günstigeren Optionen mit echtem Community-Feedback.

Busuu eignet sich am besten für: alle, denen echtes Feedback wichtiger ist als der niedrigste Preis allein.

6. Clozemaster – für Fortgeschrittene mit kleinem Budget

Wer über das Anfängerniveau hinaus ist, stößt bei vielen Apps schnell an Grenzen. Clozemaster setzt genau hier an.

Die Lückensatz-Methode zeigt dir echte, aus Millionen Sätzen stammende Beispiele, bei denen du das fehlende Wort ergänzt.

Über 70 Sprachen stehen zur Verfügung – deutlich mehr als bei den meisten Mitbewerbern in diesem Vergleich.

Für blutige Anfänger ist die Methode weniger geeignet, da Grundkenntnisse in Wortschatz und Satzbau vorausgesetzt werden.

Eine funktionale Gratisversion steht zur Verfügung, das Pro-Abo liegt im unteren Preissegment dieses Vergleichs.

Clozemaster eignet sich am besten für: Fortgeschrittene, die ihren Wortschatz und ihr Sprachgefühl gezielt ausbauen wollen.

7. Beelinguapp – Sprachen lernen beim Lesen

Beelinguapp verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz: Kurzgeschichten werden parallel in deiner Zielsprache und deiner Muttersprache angezeigt.

So kannst du direkt vergleichen, ohne ständig ein Wörterbuch zu bemühen, und gleichzeitig ein Gefühl für Satzbau und Redewendungen entwickeln.

23 Sprachen werden unterstützt, viele Texte gibt es zusätzlich als Muttersprachler-Audio zum Mithören.

Für systematischen Grammatikaufbau ist die App eher eine Ergänzung als eine Komplettlösung.

Preislich gehört Beelinguapp mit wenigen Euro im Monat zu den günstigsten Apps in diesem Vergleich.

Beelinguapp eignet sich am besten für: Leseratten, die nebenbei eine neue Sprache aufnehmen wollen.

8. uTalk – 150 Sprachen zum Kleinstpreis

Bei der schieren Sprachauswahl schlägt kaum eine App uTalk: Über 150 Sprachen und Dialekte stehen zur Verfügung, von Weltsprachen bis zu echten Exoten.

Statt eines Komplettpakets kaufst du gezielt einzelne Sprachen, was besonders für den nächsten Urlaub praktisch ist.

Der Fokus liegt auf alltagstauglichem Reisevokabular statt auf komplexer Grammatik.

Eine integrierte Spracherkennung hilft dabei, die Aussprache zu üben, ohne dass du dafür extra bezahlen musst.

Einzelne Sprachpakete gibt es bereits für unter 3 Euro im Monat – damit gehört uTalk zu den günstigsten Apps überhaupt.

uTalk eignet sich am besten für: Vielreisende, die schnell die Basics einer neuen Sprache brauchen.

9. Speakly – wissenschaftlich fundiert und günstig

Speakly setzt auf einen frequenzbasierten Ansatz: Du lernst zuerst die Wörter, die im Alltag am häufigsten vorkommen.

Kombiniert wird das mit gezieltem Hör- und Aussprachetraining, sodass du früh anfängst, ganze Sätze zu bilden.

Rund zehn Sprachen werden derzeit angeboten – weniger als bei manchem Konkurrenten, dafür mit klarem methodischem Fokus.

Im Jahresabo liegt der monatliche Preis bei nur wenigen Euro, alternativ gibt es einen einmaligen Lifetime-Zugang.

Für alle, die schnell praktisch einsetzbares Vokabular wollen, ist das ein faires Angebot.

Speakly eignet sich am besten für: alle, die zügig alltagstaugliches Vokabular aufbauen wollen, ohne viel Geld auszugeben.

10. Babbel – die günstige Wahl mit Qualitätsanspruch

Babbel ist im direkten Preisvergleich nicht die billigste App in dieser Liste, bietet dafür aber ein besonders ausgereiftes Gesamtpaket.

Über 200 Linguisten haben an den Kursen für 14 Sprachen mitgewirkt, die sich stark an alltagstauglichen Gesprächssituationen orientieren.

Im Jahresabo sind alle Sprachen zu einem gemeinsamen Preis inklusive, statt für jede Sprache einzeln zu bezahlen.

Gerade weil die Qualität stimmt, lohnt sich hier auch ein etwas höherer Einstiegspreis als bei reinen Gratis-Apps.

Ein Lifetime-Zugang macht Babbel langfristig zusätzlich günstiger, wenn du dich für eine dauerhafte Nutzung entscheidest.

Babbel eignet sich am besten für: alle, die etwas mehr Budget haben und dafür spürbar mehr Struktur wollen.

Warum günstige Apps oft völlig ausreichen

Ein hoher Preis ist kein Garant für bessere Lernergebnisse. Viele der teuersten Apps am Markt unterscheiden sich in ihrer Kernmethode kaum von günstigeren Alternativen – der Unterschied liegt oft eher im Marketing als in der Didaktik.

Entscheidender als der Preis ist meist, ob eine App zu deinem Lerntyp passt und ob du sie tatsächlich regelmäßig nutzt. Eine kostenlose App, die täglich geöffnet wird, bringt mehr als ein teures Abo, das nach zwei Wochen ungenutzt bleibt.

Wo Sparen an seine Grenzen stößt

Ab einem fortgeschrittenen Niveau, meist irgendwo zwischen B1 und B2, stoßen auch die besten Gratis-Funktionen an ihre Grenzen. Feine grammatikalische Nuancen und freie Konversation lassen sich kaum vollständig kostenlos abdecken.

Wer wirklich flüssig sprechen will, kommt langfristig kaum um eine kostenpflichtige Ergänzung herum – sei es ein Premium-Abo mit KI-Konversation oder echter Unterricht mit einem Tutor.

Tipps zum günstigen Sprachenlernen mit Apps

Kostenlose Testphasen konsequent nutzen. Fast jede App bietet eine Gratisphase – erst danach entscheiden, ob sich ein Abo wirklich lohnt.

Fast jede App bietet eine Gratisphase – erst danach entscheiden, ob sich ein Abo wirklich lohnt. Auf Jahresabos statt Monatsabos setzen. Bei fast allen Anbietern ist die Jahresvariante pro Monat gerechnet deutlich günstiger.

Bei fast allen Anbietern ist die Jahresvariante pro Monat gerechnet deutlich günstiger. Rabattaktionen abwarten. Viele Apps, etwa Mondly, bieten regelmäßig Aktionen mit Rabatten von 50 Prozent oder mehr.

Viele Apps, etwa Mondly, bieten regelmäßig Aktionen mit Rabatten von 50 Prozent oder mehr. Kostenlose Basisversionen kombinieren. Duolingo für den täglichen Drill, dazu eine kostenlose Lese- oder Hör-App – oft reicht das für den Einstieg völlig aus.

Duolingo für den täglichen Drill, dazu eine kostenlose Lese- oder Hör-App – oft reicht das für den Einstieg völlig aus. Lifetime-Angebote genau durchrechnen. Bei Apps wie LingoDeer oder Speakly kann ein einmaliger Lifetime-Kauf langfristig günstiger sein als ein Dauerabo.

Welche günstige App passt zu dir?

Für den kostenlosen Einstieg ohne jedes Risiko ist Duolingo die naheliegende Wahl. Willst du gezielt eine asiatische Sprache lernen, ist LingoDeer mit seinem Lifetime-Modell oft die günstigere Lösung. Für Fortgeschrittene, die ihren Wortschatz vertiefen wollen, lohnt sich der Blick auf Clozemaster, und wer viele einzelne Sprachen für den nächsten Urlaub braucht, ist bei uTalk am besten aufgehoben.

Am Ende zählt nicht der niedrigste Preis allein, sondern das beste Verhältnis aus Kosten und tatsächlicher Nutzung. Probiere ruhig zwei oder drei der hier vorgestellten Apps parallel aus, bevor du dich für ein bezahltes Abo entscheidest.

Häufig gestellte Fragen zu günstigen Sprachlern-Apps

Welche Sprachlern-App ist komplett kostenlos? Duolingo lässt sich in der Basisversion dauerhaft kostenlos nutzen, finanziert über Werbung. Auch Memrise und Clozemaster bieten funktionale Gratisversionen an. Was ist die günstigste Sprachlern-App mit Abo? Im Jahresabo gehören uTalk, Beelinguapp und Speakly preislich zu den günstigsten Optionen in diesem Vergleich, oft für wenige Euro im Monat. Lohnt sich ein Lifetime-Zugang? Wenn du eine Sprache langfristig und dauerhaft lernen willst, kann ein einmaliger Lifetime-Kauf, etwa bei LingoDeer oder Speakly, günstiger sein als ein Abo über mehrere Jahre. Sind teure Apps automatisch besser? Nein. Der Preis sagt wenig über die Lernwirkung aus. Entscheidender ist, ob die Methode zu deinem Lerntyp passt und ob du die App regelmäßig nutzt. Wie spare ich zusätzlich beim Abo? Ein Jahresabo ist pro Monat gerechnet fast immer günstiger als ein Monatsabo. Zusätzlich lohnt es sich, auf Rabattaktionen zu warten, die viele Anbieter mehrmals im Jahr anbieten.