Karteikarten wälzen, Vokabellisten auswendig lernen, am Ende doch nichts behalten – kennst du dieses Muster? Birlingo verspricht einen kompletten Bruch damit: keine Vokabelabfragen, keine Grammatiktabellen, sondern Sprache lernen über Hören und Verstehen, fast wie ein Kind es tut.

Wir haben die App auf Basis der Birkenbihl-Methode gründlich unter die Lupe genommen: Was taugt das Dekodierungs-Prinzip in der Praxis, wie viel kostet der Spaß wirklich, und für wen lohnt sich der Umstieg auf diesen unkonventionellen Lernweg? Dieser Birlingo Test liefert dir Fakten statt Marketing-Versprechen – inklusive echter Nutzererfahrungen und einem klaren Blick auf die Grenzen der Methode.

Birlingo auf einen Blick Methode: Birkenbihl-Prinzip – Dekodieren, aktives und passives Hören statt klassischem Vokabelpauken

Birkenbihl-Prinzip – Dekodieren, aktives und passives Hören statt klassischem Vokabelpauken Sprachen: 8 Sprachen im Abo enthalten – Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch

8 Sprachen im Abo enthalten – Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch Preise: Jahresabo ab ca. 6,99 €/Monat · Monatsabo ca. 12,99 €/Monat · Lifetime-Zugang ab ca. 129 € einmalig

Jahresabo ab ca. 6,99 €/Monat · Monatsabo ca. 12,99 €/Monat · Lifetime-Zugang ab ca. 129 € einmalig Passt zu: Anfängern und Wiedereinsteigern, die klassische Lernwege bereits erfolglos ausprobiert haben

Anfängern und Wiedereinsteigern, die klassische Lernwege bereits erfolglos ausprobiert haben Stärke: Macht das Vokabellernen komplett überflüssig – wissenschaftlich fundiert und gehirngerecht

Macht das Vokabellernen komplett überflüssig – wissenschaftlich fundiert und gehirngerecht Schwäche: Oberhalb von B1 fehlt es an Tiefe – Fortgeschrittene stoßen schnell an Grenzen

Birlingo 8,1 Zu Birlingo ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 8,1 Lernmethode 8,8 Kursangebot 6,8 Benutzerfreundlichkeit 8,3 Preis-Leistung 8,6 App & Design 7,9

Hinter Birlingo steckt die Idee der Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl, die schon in den 1990er-Jahren zeigte, dass Erwachsene Sprachen anders – und oft erfolgreicher – lernen als in der Schule vermittelt. Statt Grammatikregeln zu pauken, dekodierst du Sätze Wort für Wort und lässt dein Gehirn die Struktur selbst erschließen.

Ob dieses Konzept in der App-Version wirklich trägt, wie realistisch die Lernfortschritte sind und wo Birlingo im Vergleich zu Babbel, Mondly und Co. steht, klären wir im Detail – inklusive der Frage, wann sich ein Wechsel zu einer Alternative eher lohnt.

Für wen ist Birlingo geeignet?

Birlingo grenzt sich bewusst von App-Schwergewichten wie Duolingo oder Babbel ab: Es gibt keine Grammatikübungen, keine Lückentexte und keine Vokabelkarten zum Pauken. Stattdessen lernst du durch Zuhören und Dekodieren – ein Weg, der begeistert oder gar nicht funktioniert, je nachdem, wie du tickst.

✅ Birlingo passt gut zu: ❌ Birlingo passt weniger zu: Kompletten Anfängern: Du brauchst keinerlei Vorwissen, die App führt dich Schritt für Schritt ins Sprachverständnis. Fortgeschrittenen ab B2: Wer bereits solide Grundlagen hat, stößt schnell an die inhaltliche Decke. Alternative: Lingoda oder Preply für gezielten Feinschliff. Wiedereinsteigern: Eingerostetes Schulwissen aus Französisch oder Spanisch lässt sich ohne trockene Lehrbücher reaktivieren. Prüfungskandidaten: Für DELF, Cambridge oder DELE bietet Birlingo keine offizielle Vorbereitung. Alternative: Lingoda mit anerkannten Zertifikaten. Audiotypen und Pendlern: Wer im Auto sitzt oder joggt, lernt einfach über Kopfhörer weiter – Bildschirm ist optional. Gamification-Fans: Keine Punkte, keine Streaks, keine Ranglisten. Alternative: Duolingo oder Mondly. Frustrierten Ex-Schülern: Wer mit klassischem Pauken gescheitert ist, bekommt hier einen komplett anderen Zugang. Zeitknappen Berufstätigen: Lektionen dauern oft nur 10 bis 15 Minuten, passives Hören läuft nebenbei mit.

Die besten Birlingo Alternativen im Überblick

Die Birkenbihl-Methode überzeugt nicht jeden – und mit nur acht Sprachen stößt Birlingo schnell an Grenzen. Bevor du dich festlegst, lohnt sich ein Blick auf die stärksten Alternativen aus unserem Test:

Erfolgschancen bei Birlingo

Das Fundament der App ist die Birkenbihl-Methode mit ihren vier Phasen: Dekodieren (Wort-für-Wort-Übersetzung), aktives Hören (Mitlesen der Dekodierung), passives Hören (Audio im Hintergrund) und schließlich die Aktivierung im echten Sprachgebrauch. Die Idee dahinter: Dein Gehirn baut Sprachverständnis über Kontext auf, nicht über stures Auswendiglernen isolierter Begriffe.

Konkret sieht das so aus: Du bekommst einen Satz in der Zielsprache, etwa auf Spanisch, und darunter die wortwörtliche – bewusst holprige – deutsche Entsprechung. „Yo tengo un perro” wird dabei zu „Ich halte einen Hund”, nicht zur eleganten Übersetzung „Ich habe einen Hund”. Genau diese Holprigkeit zeigt dir die Satzlogik der Fremdsprache. Danach hörst du den Originaltext mehrfach, erst aktiv mitlesend, dann passiv im Hintergrund – beim Pendeln, Kochen oder Sport.

Realistisch bringt dich Birlingo auf ein A2- bis B1-Niveau nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Für Reisen, Alltagsgespräche und einfache berufliche Situationen reicht das aus. Ab B2 wird es eng – wer weiterkommen will, sollte die App mit Live-Unterricht etwa bei Preply oder Lingoda kombinieren.

Besonders schnell entwickelt sich bei den meisten Nutzern das Hörverstehen: Nach wenigen Wochen regelmäßigem passivem Hören berichten viele, dass sie plötzlich Bruchstücke aus fremdsprachigen Podcasts oder Filmen verstehen. Schwächer schneidet die App bei Schreiben und komplexer Grammatik ab – Konjugationstabellen oder formale Texte sind nicht Birlingos Terrain, und bei anspruchsvollen Strukturen wie dem französischen Subjonctif stößt die rein intuitive Herangehensweise an ihre Grenzen.

Was kostet Birlingo?

Birlingo bietet drei Abo-Laufzeiten – je länger die Bindung, desto günstiger der Monatspreis. Ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen Konkurrenten: Alle acht Sprachen sind in jedem Abo enthalten, es gibt keinen Aufpreis für zusätzliche Sprachen.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Kaufst du dein Abo über Apple oder Google, zahlst du wegen der Store-Provision bis zu 30 % mehr. Schließe das Abo daher direkt über die Birlingo-Website ab.

Kann man Birlingo kostenlos nutzen?

Eingeschränkt ja. Birlingo lässt dich die ersten ein bis zwei Lektionen jeder Sprache gratis ausprobieren – genug, um das Dekodierungsprinzip zu verstehen und zu spüren, ob dir der Ansatz liegt. Danach greift die Paywall für den Großteil der Inhalte.

Eine einheitliche Geld-zurück-Garantie gibt es nicht – die Bedingungen hängen vom Kaufkanal ab. Beim Kauf über die Website gelten die gesetzlichen Widerrufsfristen, bei Apple oder Google die jeweiligen Store-Richtlinien. Prüfe die aktuellen Konditionen vor dem Kauf direkt auf birlingo.de.

Das bringt dir das Premium-Abo

Mit dem bezahlten Zugang schaltest du das komplette Angebot der App frei:

Unbegrenzten Zugriff auf sämtliche Lektionen in allen acht Sprachen

Die vollständige Dekodierungs-Bibliothek mit Hunderten von Texten

Aktives und passives Hören ohne jede Begrenzung

Einen Offline-Modus zum Herunterladen und Lernen ohne Internet

Fortschrittstracking mit Lernstatistiken

Regelmäßige Updates mit neuen Lektionen und Texten

Preisübersicht (Stand 2026 – Preise können variieren):

Abo-Modell Preis/Monat Gesamtkosten Unsere Einschätzung 3-Monatsabo 12,99 € 38,97 € Zum unverbindlichen Reinschnuppern 12-Monatsabo 6,99 € 83,88 € ⭐ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Lifetime – ca. 129 € (einmalig) Lohnt sich ab etwa zwei Jahren Nutzung

⚠️ Automatische Verlängerung: Alle Birlingo-Abos verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Trag dir das Verlängerungsdatum in den Kalender ein, am besten mit ein paar Tagen Vorlauf.

Unsere Einschätzung: Für eine Nischen-App mit einem echten didaktischen Konzept ist Birlingo fair kalkuliert. Das Jahresabo unter 7 Euro pro Monat sticht heraus, weil alle Sprachen inklusive sind – bei Mondly würdest du für dieselbe Sprachanzahl deutlich mehr zahlen. Der Lifetime-Zugang rechnet sich, sobald du länger als zwei Jahre dabei bleibst.

Zahlungsmethoden bei Birlingo

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard)

✓ PayPal

✓ Apple Pay (bei Kauf über iOS)

✓ Google Pay (bei Kauf über Android)

✓ In-App-Kauf über App Store bzw. Play Store (teurer, siehe oben)

Beim Direktkauf über die Website stehen dir in der Regel Kreditkarte und PayPal zur Verfügung. Käufe über die App Stores laufen über die dort hinterlegten Zahlungsmethoden, sind aber – wie erwähnt – mit einem spürbaren Aufschlag verbunden.

Birlingo Erfahrungen und Kritik

✅ Das gefällt Nutzern ❌ Das wird kritisiert Kein Vokabelpauken – Lernen fühlt sich natürlich an Nur 8 Sprachen verfügbar (Alternative: Mondly mit 41+) Wissenschaftlich fundierte Birkenbihl-Methode Maximal B1-Niveau erreichbar Ideal für Pendler dank passivem Hören ohne Bildschirm Keine Gamification – kann eintönig wirken Zuverlässiger Offline-Modus Schreiben und Grammatik kommen zu kurz Alle Sprachen in einem einzigen Abo enthalten Keine Live-Tutoren oder echten Sprechpartner Lifetime-Option als Einmalzahlung Kein offizielles Zertifikat am Ende Sehr einsteigerfreundlich, keine Vorkenntnisse nötig Kleines Entwicklerteam, langsamere Updates als bei Branchenriesen Günstiges Jahresabo unter 7 €/Monat Keine Spracherkennung zur Ausspracheprüfung

Was Nutzer über Birlingo berichten

Auf den großen Plattformen fällt das Bild gemischt, aber überwiegend positiv aus: Im Apple App Store steht Birlingo bei rund 4,6 von 5 Sternen, im Google Play Store bei etwa 4,4. Auf Trustpilot liegt die Bewertung mit rund 3,8 spürbar niedriger – ein Muster, das wir auch bei anderen Abo-Apps beobachten: Wer aktiv lernt, ist zufrieden; wer Probleme bei der Kündigung hatte, hinterlässt seinen Frust in der Bewertung.

„Jahrelang bin ich mit Karteikarten gescheitert. Bei Birlingo hat es plötzlich Klick gemacht – nach drei Monaten verstehe ich einfache spanische Podcasts.” – Nutzerin, App Store, 5 Sterne

„Für Einsteiger genial, aber irgendwann gehen einem die neuen Inhalte aus. Nach vier Monaten war ich als Fortgeschrittener durch.” – Nutzer, Google Play, 3 Sterne

„Die App selbst ist super, aber die Kündigung war ein Krampf – ich musste dreimal schreiben, bis das Abo endlich gestoppt war.” – Nutzerin, Trustpilot, 2 Sterne

„Mein Partner und ich lernen gemeinsam Italienisch vor unserem Urlaub. Die passiven Hörlektionen laufen abends beim Kochen – mittlerweile verstehen wir die Speisekarte ohne Übersetzungs-App.” – Nutzerin, App Store, 5 Sterne

Erfahrungen von Sprach-Einsteigern

Für komplette Neulinge ist Birlingo ein echter Befreiungsschlag. Weil du von der ersten Sekunde an verstehst, was gesagt wird – Wort für Wort, nicht nur ungefähr –, verschwindet die typische Angst vor der Fremdsprache erstaunlich schnell. Viele Einsteiger beschreiben einen regelrechten Aha-Moment bereits in der ersten Woche, wenn plötzlich ganze Sätze Sinn ergeben, ohne dass auch nur eine Vokabel bewusst auswendig gelernt wurde.

Die Kehrseite: Ohne Punkte, Streaks oder Ranglisten brauchst du als Anfänger Eigendisziplin, um dranzubleiben. Wer den täglichen Duolingo-Kick gewohnt ist, vermisst hier die äußeren Anreize. Unser Tipp: Leg dir einen festen Rhythmus fest, etwa 15 Minuten aktives Hören morgens plus passives Hören auf dem Arbeitsweg.

Fazit für Einsteiger: 5 von 5 Sternen – einer der sanftesten Einstiege ins Sprachenlernen, den wir getestet haben.

Erfahrungen fortgeschrittener Lerner

Hier wird die Luft dünn. Ab B1/B2-Niveau stoßen Fortgeschrittene relativ schnell an die Grenze des verfügbaren Contents. Die Texte drehen sich um Alltagsthemen und werden ab einem gewissen Punkt nicht mehr anspruchsvoller. Wer komplexe Diskussionen führen, akademische Texte lesen oder professionelle Korrespondenz verfassen will, kommt an zusätzlichen Ressourcen nicht vorbei.

Was trotzdem funktioniert: Passives Hören bleibt auch auf höherem Niveau nützlich, um das Hörverstehen zu schärfen und passiven Wortschatz aufzubauen. Als Ergänzung zu einem strukturierteren Hauptlernmittel kann Birlingo also durchaus einen festen Platz behalten.

Fazit für Fortgeschrittene: 3 von 5 Sternen – gute Ergänzung, aber als einziges Lerntool nicht ausreichend.

Erfahrungen berufstätiger Pendler

Genau hier zeigt Birlingo seine größte Stärke. Wer täglich 30 bis 60 Minuten im Zug, im Auto oder auf dem Fahrrad unterwegs ist, kann diese Zeit nutzen, ohne den Bildschirm auch nur einmal anzuschauen. Passives Hören macht aus toter Pendelzeit echte Lernzeit – mehrere Nutzer berichten, dass sie ausschließlich auf dem Arbeitsweg gelernt haben und nach drei Monaten im Urlaub einfache Gespräche führen konnten.

Die Grenze: Business-spezifischen Content bietet die App nicht. Wer Fachvokabular für Meetings, Verhandlungen oder Präsentationen braucht, findet bei Babbel (mit Business-Kursen) oder Preply (mit spezialisierten Tutoren) die passendere Lösung.

Fazit für Berufstätige und Pendler: 4 von 5 Sternen – die perfekte tägliche Dosis nebenbei, aber ohne Business-Tiefe.

Wie seriös ist Birlingo?

Birlingo ist ein vergleichsweise junges, deutschsprachiges Unternehmen, das die App gezielt für den DACH-Markt entwickelt hat, bevor eine internationale Expansion folgte. Gegen Branchenriesen wie Duolingo (über 500 Millionen Downloads) oder Babbel (mehr als 10 Millionen Nutzer) tritt Birlingo bewusst als Nischenanbieter an – ein kleineres Format, das aber nichts über die Qualität der Umsetzung aussagt.

Glaubwürdigkeit gewinnt die App vor allem über ihre methodische Basis: Die Birkenbihl-Methode genießt in der Erwachsenenbildung einen exzellenten Ruf. Vera F. Birkenbihl zählt zu den einflussreichsten deutschsprachigen Lern- und Managementtrainerinnen des 20. Jahrhunderts, ihr Ansatz wird bis heute an Volkshochschulen und von Sprachcoaches eingesetzt. Birlingo gehört zu den wenigen Apps, die dieses Konzept konsequent digital umsetzen – das schafft Vertrauen bei einer Zielgruppe, die bewusst nach Alternativen zum Schulunterricht sucht.

Datenschutz und Sicherheit

✓ DSGVO-konform: Als europäisches Unternehmen unterliegt Birlingo den strengen EU-Datenschutzregeln.

Als europäisches Unternehmen unterliegt Birlingo den strengen EU-Datenschutzregeln. ✓ Sichere Zahlungen: Alle Transaktionen laufen SSL-verschlüsselt über etablierte Payment-Provider.

Alle Transaktionen laufen SSL-verschlüsselt über etablierte Payment-Provider. ✓ Datenminimierung: Erhoben werden nur für den Betrieb notwendige Daten – keine invasiven Tracking-Mechanismen.

Erhoben werden nur für den Betrieb notwendige Daten – keine invasiven Tracking-Mechanismen. ✓ Kein Weiterverkauf: Persönliche Daten werden laut Datenschutzerklärung nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben.

Wie transparent sind die Kosten?

Bei den reinen Preisen zeigt sich Birlingo transparent: Auf Website und in den App Stores ist sofort ersichtlich, was ein Abo kostet, versteckte Zusatzgebühren gibt es nicht. Kritischer sehen wir die automatische Verlängerung – sie wird zwar in den AGB erwähnt, aber nicht auffällig genug hervorgehoben. Auf Trustpilot berichten mehrere Nutzer, versehentlich für eine weitere Laufzeit belastet worden zu sein.

Auch der Kündigungsweg sorgt gelegentlich für Verwirrung: Wer über den App Store gekauft hat, muss dort kündigen, nicht direkt in der Birlingo-App oder auf der Website – ein Unterschied, der technisch weniger versierten Nutzern leicht entgeht.

⚠️ Automatische Verlängerung: Dein Abo läuft ohne aktive Kündigung automatisch zum regulären Preis weiter. Wie genau die Kündigung funktioniert, erfährst du weiter unten im Abschnitt „Birlingo kündigen”.

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei Birlingo

Der Einstieg dauert keine drei Minuten:

App herunterladen – im Apple App Store, im Google Play Store oder direkt über die Website registrieren. Konto erstellen – per E-Mail-Adresse oder alternativ über Google- bzw. Apple-ID. Sprache wählen – entscheide, welche der acht Sprachen du zuerst lernen willst. Weitere lassen sich jederzeit ergänzen. Niveau angeben – die App passt die Startlektion an deine Vorkenntnisse an. Lernziel festlegen – empfohlen werden 10 bis 20 Minuten aktives Lernen plus passives Hören pro Tag. Erste Lektion starten – ohne langes Tutorial oder Onboarding-Marathon. Premium optional freischalten – nach den kostenlosen Probelektionen entscheidest du dich für ein Abo.

Zeitaufwand: Unter 3 Minuten vom Download bis zur ersten Lektion.

So holst du das Meiste aus deinem Lernfortschritt

Ehrlich beim Niveau bleiben: Starte lieber eine Stufe tiefer – die Methode wirkt erst, wenn die Grundlagen wirklich sitzen.

Starte lieber eine Stufe tiefer – die Methode wirkt erst, wenn die Grundlagen wirklich sitzen. Konkretes Lernziel setzen: „Im September in Barcelona auf Spanisch bestellen können” motiviert mehr als ein diffuses „Spanisch lernen”.

„Im September in Barcelona auf Spanisch bestellen können” motiviert mehr als ein diffuses „Spanisch lernen”. Passives Hören konsequent nutzen: Erst aktiv lernen, dann das Audio beim Kochen, Putzen oder Autofahren nebenbei laufen lassen – das ist der eigentliche Turbo der Methode.

Erst aktiv lernen, dann das Audio beim Kochen, Putzen oder Autofahren nebenbei laufen lassen – das ist der eigentliche Turbo der Methode. Täglich dranbleiben, auch nur kurz: 10 Minuten pro Tag bringen mehr als 90 Minuten einmal pro Woche.

10 Minuten pro Tag bringen mehr als 90 Minuten einmal pro Woche. Abo über die Website buchen: Spart bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Kauf.

Spart bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Kauf. Verlängerungsdatum notieren: Wer erst testen will, sollte sich die Kündigungsfrist rechtzeitig im Kalender vermerken.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Birlingo?

Birlingo überträgt die Birkenbihl-Methode praktisch eins zu eins in eine App. Im Kern geht es darum, eine Fremdsprache so aufzunehmen, wie es dein Gehirn ohnehin bevorzugt: über Kontext und Wiederholung statt über isoliertes Faktenwissen. Der Ansatz stammt aus der Neurodidaktik und nutzt die Tatsache, dass unser Gehirn Muster erkennt und speichert – auch dann, wenn wir es nicht bewusst mitbekommen.

Bewusst verzichtet die App auf Gamification-Elemente wie Punkte, Streaks oder Ranglisten. Die Entwickler setzen stattdessen auf intrinsische Motivation – das befriedigende Gefühl, plötzlich Sätze zu verstehen. Für viele Nutzer trägt das über Wochen hinweg, manchen fehlt dabei aber der externe Anreiz.

Eine typische Lektion läuft in diesen Schritten ab:

Text lesen: Ein fremdsprachiger Dialog, eine kurze Geschichte oder ein Alltagsmonolog erscheint auf dem Bildschirm. Dekodierung studieren: Unter jedem Wort steht die wortwörtliche, bewusst nicht elegante deutsche Übersetzung – so durchschaust du die Satzlogik. Aktiv hören: Ein Muttersprachler spricht den Text, du liest die Dekodierung mit und verknüpfst Klang und Bedeutung. Wiederholen: Du hörst den Text mehrfach, bis du das Gefühl hast, jedes Wort zu erkennen – ganz ohne auf die Übersetzung schauen zu müssen. Passiv hören: Das Audio läuft im Hintergrund weiter, während du etwas anderes tust – dein Unterbewusstsein festigt die neuronalen Verbindungen. Weitergehen: Sobald du dich sicher fühlst, startest du die nächste Lektion – ganz ohne Prüfung oder Zeitdruck.

Ein Dashboard zeigt dir laufend, wie viele Lektionen du abgeschlossen und wie viel Zeit du investiert hast. Eine feingliedrige Auswertung nach einzelnen Kompetenzen – Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben – bietet die App allerdings nicht.

Diese Features stechen besonders hervor

Dekodierungs-Engine: Das eigentliche Herzstück. Jeder Text wird automatisch Wort für Wort übersetzt und mit der muttersprachlichen Audiospur synchronisiert. Die Wiedergabegeschwindigkeit lässt sich anpassen – langsamer für Einsteiger, normal für Fortgeschrittene. So lernst du nicht nur Vokabeln, sondern gleich Satzstruktur und Sprachrhythmus mit.

Passiv-Hören-Modus: Einmal gestartet, läuft die Lektion in Dauerschleife weiter – auch mit gesperrtem Bildschirm oder minimierter App. Perfekt für Pendler, die tote Zeit in Lernzeit verwandeln wollen.

Offline-Modus: Lektionen lassen sich herunterladen und ganz ohne Internetverbindung durcharbeiten – praktisch für Flüge, Zugfahrten durch Funklöcher oder Urlaub ohne WLAN.

Alle Sprachen in einem Abo: Du kannst parallel mehrere Sprachen lernen und beliebig zwischen ihnen wechseln, ohne extra zu zahlen – ein klarer Pluspunkt für alle, die mehrsprachig unterwegs sind.

Geschwindigkeitsregler: Die Audiogeschwindigkeit lässt sich stufenlos anpassen. Anfänger gewöhnen sich bei reduziertem Tempo an den Klang, bevor sie auf Normalgeschwindigkeit umsteigen – ein simples, aber wirkungsvolles Detail.

Welche Sprachen bietet Birlingo an?

Birlingo deckt aktuell acht Sprachen ab, die alle vom Deutschen aus lernbar sind: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Niederländisch, Portugiesisch und Russisch. Der Fokus liegt klar auf europäischen Sprachen.

Qualitativ gibt es spürbare Unterschiede: Englisch und Spanisch bieten den umfangreichsten Content und die höchste Audioqualität – hier ist ein solides B1-Niveau erreichbar. Französisch und Italienisch liegen mit gutem Umfang knapp dahinter. Bei Chinesisch und Russisch ist die Auswahl merklich kleiner, realistisch erreichst du hier eher A2.

⚠️ Begrenzte Sprachauswahl: Wer eine exotischere Sprache wie Arabisch, Japanisch oder Koreanisch lernen möchte, findet bei Mondly (41+ Sprachen, Lifetime ab 129,96 €) ein deutlich breiteres Angebot.

Die Birlingo App im Detail

Das spricht für die App:

Klares, aufgeräumtes Design ohne unnötige Ablenkung

Intuitiv bedienbar, auch für ältere Nutzer und Technik-Muffel

Zuverlässiger Offline-Modus

Geringer Akkuverbrauch im Passiv-Hören-Modus

Kurze Ladezeiten, kaum Bugs im Testzeitraum

Das spricht gegen die App:

Kein tablet-optimiertes Layout – die Smartphone-Ansicht wird nur skaliert

Keine eigene Desktop-App, nur eine Browser-Version

Kein Social- oder Community-Feature zur Fortschrittssynchronisation

Push-Benachrichtigungen lassen sich nicht feingliedrig anpassen

App-Store-Bewertungen: iOS 4,6 von 5 Sternen · Android 4,4 von 5 Sternen.

⚠️ Spar-Tipp: Schließe dein Abo grundsätzlich über die offizielle Birlingo-Website ab, nicht über den App Store – so sparst du dir den Apple-/Google-Aufschlag von bis zu 30 %.

Birlingo im Vergleich

Der Markt für Sprachlern-Apps ist dicht besetzt – von reinen Gamification-Apps bis zu Premium-Plattformen mit Live-Unterricht ist für jeden Lerntyp etwas dabei. So schlägt sich Birlingo im direkten Vergleich mit den wichtigsten Alternativen:

Birlingo Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 6,99 €/Mon. 8,99 €/Mon. 5,19 €/Mon. variabel* variabel** Sprachen 8 14 41+ 6 50+ Lernmethode Birkenbihl (Dekodierung + Hören) Dialogbasiert + Grammatik Gamification + KI Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoring Kostenlos nutzbar Ja (eingeschränkt) Ja (1. Lektion) Ja (eingeschränkt) 7 Tage Testphase Nein*** Live-Tutoren Nein Nein Nein Ja Ja Offline-Modus Ja Ja Ja Nein Nein Bis C1/C2-Niveau Nein (bis B1) Nein (bis B2) Nein (bis B1) Ja (C1) Ja (C2) Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja Nein * Lingoda: Preis abhängig vom gebuchten Stundenpaket, ab ca. 65 €/Monat für 4 Gruppenstunden. ** Preply: Tutoren legen eigene Preise fest, ab ca. 5 €/Stunde. *** Preply: keine kostenlose Version, aber gelegentlich Gutscheincodes für die erste Stunde.

Alternativen zu Birlingo im Direktvergleich

Apps mit ähnlichem Fokus:

Am nächsten kommt Birlingo methodisch Jicki: Auch hier lernst du primär über Audio, allerdings mit entspannten „Sprachduschen” statt Dekodierung – fast schon ein Meditations-Sprachkurs. Ab 6,99 €/Monat im Jahresabo eine gute Wahl für alle, die den Hör-Ansatz mögen, sich aber mehr methodische Abwechslung innerhalb der Lektionen wünschen.

Ist dir Birlingos Sprachauswahl zu klein, bietet Mondly mit über 41 Sprachen eine der breitesten Paletten am Markt. Die Methode ist das genaue Gegenteil der Birkenbihl-Philosophie – KI-gestützt und gamifiziert statt Dekodierung –, dafür gibt es AR-Features und Chatbot-Übungen. Lifetime ab 129,96 €.

Rosetta Stone ist der Veteran unter den immersiven Sprachprogrammen und verzichtet ebenfalls konsequent auf Übersetzungen – arbeitet dabei aber mit Bild-Sprache-Zuordnung statt Dekodierung. Jahresabo ab 10,95 €/Monat, Lifetime ab 199 €, dafür mehr als 23 Sprachen zur Auswahl.

Plattformen mit grundlegend anderem Ansatz:

Preply vermittelt 1:1-Online-Tutoren für über 50 Sprachen ab ca. 5 € pro Stunde – ein kompletter Bruch mit Birlingos Selbstlern-Prinzip. Ideal, wenn du bereits Grundlagen hast (etwa über Birlingo aufgebaut) und jetzt aktiv sprechen üben willst, statt weiter nur zuzuhören.

Lingoda ist die richtige Wahl, wenn du ein offizielles Sprachzertifikat brauchst: Live-Unterricht in Kleingruppen mit zertifizierten Lehrkräften, Niveaus bis C1. Deutlich teurer als Birlingo, aber mit einem Vorteil, den keine reine Lern-App bieten kann – einem anerkannten Nachweis für Beruf, Studium oder Visum.

Birlingo kündigen: wichtige Hinweise

Jedes Birlingo-Abo verlängert sich automatisch – egal, ob du monatlich oder jährlich zahlst und egal über welchen Kanal du gekauft hast. Damit dir keine ungewollte Abbuchung passiert, hier die drei Kündigungswege im Detail:

1. Kauf über die Birlingo-Website

Auf der Birlingo-Website mit deinen Zugangsdaten einloggen. Zu „Mein Konto” beziehungsweise „Abo-Einstellungen” navigieren. Auf „Abo kündigen” oder „Automatische Verlängerung deaktivieren” klicken. Die Kündigung im Popup bestätigen. Die Bestätigungs-E-Mail aufbewahren – sie dient als Nachweis.

2. Kauf über iOS (Apple)

Die Einstellungen-App auf iPhone oder iPad öffnen. Oben auf deinen Namen (Apple ID) tippen. Abonnements auswählen. Birlingo aus der Liste antippen. Auf „Abo kündigen” tippen und bestätigen – der Zugang bleibt bis Laufzeitende aktiv.

3. Kauf über Android (Google Play)

Den Google Play Store öffnen. Oben rechts auf das Profilbild tippen. Zahlungen und Abos → Abos auswählen. Birlingo auswählen. Auf „Abo kündigen” tippen und den Anweisungen folgen.

⚠️ Frist beachten: Kündige mindestens 24 Stunden vor Ablauf der aktuellen Laufzeit. Verpasst du die Frist, wird automatisch die nächste Periode berechnet – ein Kalender-Reminder schützt zuverlässig davor.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung! Löschst du deinen Birlingo-Account, endet das laufende Abo dadurch NICHT automatisch – die Zahlung läuft beim jeweiligen Anbieter (Website, Apple, Google) weiter, obwohl der Zugang weg ist. Unsere Empfehlung: Immer zuerst das Abo kündigen und die Bestätigung abwarten. Den Account danach zu löschen ist optional und verursacht keine weiteren Kosten.

Birlingo im Test: unser Fazit

Birlingo macht vieles anders – und trifft damit einen Nerv bei allen, die klassische Lernwege bereits erfolglos hinter sich haben. Die konsequente Umsetzung der Birkenbihl-Methode in einer modernen App überzeugt in unserem Test, der Preis ist fair, und für Einsteiger gibt es kaum einen sanfteren Zugang zu einer Fremdsprache. Wer aber über B1 hinaus will oder externe Motivationsanreize braucht, stößt an klare Grenzen.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

Kein Vokabelpauken – Lernen durch Dekodierung, aktives und passives Hören

8 Sprachen, alle ohne Aufpreis in jedem Abo enthalten

Faires Jahresabo ab 6,99 €/Monat, Lifetime-Option ab ca. 129 €

Ideal für Pendler dank Passiv-Hören-Modus und zuverlässigem Offline-Zugriff

Realistisch erreichbares Niveau: A2 bis B1, je nach Sprache

Keine Gamification, keine Live-Tutoren, keine offiziellen Zertifikate

Schreiben und komplexe Grammatik kommen deutlich zu kurz

Achtung: automatische Abo-Verlängerung – rechtzeitig kündigen

Für wen sich Birlingo lohnt: Die App ist die richtige Wahl für Anfänger und Wiedereinsteiger, die mit klassischen Lernmethoden gescheitert sind und einen gehirngerechten, stressfreien Zugang zu einer neuen Sprache suchen. Besonders Pendler und Audiotypen profitieren vom einzigartigen Passiv-Hören-Konzept. Wer für Urlaub oder einfache Alltagskommunikation lernen will, ist hier bestens aufgehoben.

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Bist du bereits auf B2-Niveau, greif zu Lingoda (Live-Unterricht bis C1 plus Zertifikate) oder Preply (individuelles 1:1-Tutoring). Brauchst du eine riesige Sprachauswahl mit spielerischem Ansatz, ist Mondly die bessere Option. Wer strukturierte Grammatikkurse mit dialogbasiertem Lernen bevorzugt, fährt mit Babbel besser.

Unsere abschließende Bewertung: Birlingo ist kein Alleskönner – will es aber auch gar nicht sein. In seiner Nische, dem gehirngerechten Sprachenlernen nach Birkenbihl, gehört die App zu den überzeugendsten verfügbaren Tools. Für den Einstieg und als Ergänzung zu anderen Methoden sprechen wir eine klare Empfehlung aus.

Häufig gestellte Fragen zu Birlingo

Wie unterscheidet sich Birlingo von klassischen Vokabel-Apps? Birlingo verzichtet komplett auf Vokabellisten und Karteikarten. Stattdessen liest du fremdsprachige Texte mit wortwörtlicher Dekodierung darunter, hörst sie aktiv mit Muttersprachler-Audio und lässt sie danach passiv im Hintergrund laufen. Diese Birkenbihl-Methode setzt auf Kontextverständnis statt auswendig gelernter Einzelwörter. Was kostet Birlingo aktuell? Birlingo bietet drei Modelle: ein Monatsabo für ca. 12,99 €, ein Jahresabo für ca. 6,99 € pro Monat (rund 83,88 € gesamt) sowie einen Lifetime-Zugang für einmalig ca. 129 €. Alle acht Sprachen sind in jedem Modell enthalten. Kaufst du über den App Store, zahlst du wegen der Store-Provision bis zu 30 % mehr – Preise können sich ändern, daher lohnt ein Blick auf birlingo.de vor dem Kauf. Wie viele Sprachen kann ich mit Birlingo lernen? Aktuell stehen acht Sprachen zur Verfügung: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Niederländisch, Russisch und Portugiesisch. Alle sind ohne Aufpreis in jedem Abo enthalten. Im Vergleich zu Mondly (41+ Sprachen) oder Babbel (14 Sprachen) ist das überschaubar – exotischere Sprachen wie Arabisch oder Koreanisch fehlen komplett. Bis zu welchem Sprachniveau komme ich mit Birlingo? Realistisch erreichst du ein A2- bis B1-Niveau nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Für Reisen und Alltagsgespräche reicht das völlig aus. Wer B2 oder höher anstrebt, sollte Birlingo mit Live-Unterricht kombinieren, etwa bei Lingoda oder Preply – ein offizielles Sprachzertifikat stellt die App nicht aus. Gibt es eine kostenlose Version von Birlingo? Ja. Du bekommst kostenlosen Zugang zu den ersten ein bis zwei Lektionen jeder verfügbaren Sprache, um die Dekodierungs-Methode auszuprobieren. Der Großteil der Inhalte liegt danach hinter der Paywall. Eine Geld-zurück-Garantie hängt vom Kaufkanal ab – prüfe die Bedingungen direkt bei Birlingo, bevor du zahlst. Für wen eignet sich Birlingo besonders? Am meisten profitieren absolute Anfänger, Wiedereinsteiger und Pendler, die ohne Vokabelpauken und Grammatik-Drill lernen wollen. Wer viel Zeit beim Autofahren oder in Bus und Bahn verbringt, kann den Passiv-Hören-Modus optimal nutzen. Weniger gut passt die App zu Fortgeschrittenen ab B2, Prüfungskandidaten und allen, die Business-Vokabular brauchen. Wie kündige ich mein Birlingo-Abo korrekt? Das hängt vom Kaufkanal ab. Bei einem Website-Abo gehst du zu „Mein Konto“ → „Abo-Einstellungen“ → „Abo kündigen“. Bei iOS öffnest du die Einstellungen, tippst auf deinen Namen und wählst Abonnements → Birlingo → kündigen. Bei Android führt der Weg über Google Play → Profilbild → Zahlungen und Abos → Birlingo → kündigen. Wichtig: Kündige mindestens 24 Stunden vor Ablauf der Laufzeit, sonst verlängert sich das Abo automatisch. Funktioniert Birlingo auch ohne Internetverbindung? Ja, im Premium-Abo lassen sich Lektionen vorab herunterladen und komplett offline durcharbeiten. Sobald wieder eine Verbindung besteht, synchronisiert sich dein Fortschritt automatisch. Auch der Passiv-Hören-Modus läuft offline weiter, was ihn für Flugreisen oder Zugfahrten durch Funklöcher besonders praktisch macht. Was unterscheidet die Birkenbihl-Methode von Gamification-Apps wie Duolingo? Duolingo motiviert über Punkte, Streaks und Ranglisten – also externe Anreize. Birlingo verzichtet bewusst darauf und setzt auf die intrinsische Motivation, die entsteht, wenn du plötzlich einen fremdsprachigen Satz verstehst, ohne ihn auswendig gelernt zu haben. Wer mit Gamification-Apps bereits gescheitert ist, findet in Birlingo häufig den passenderen Zugang. Wie seriös ist der Anbieter Birlingo? Birlingo ist ein europäisches Unternehmen und unterliegt damit der DSGVO. Zahlungen laufen SSL-verschlüsselt über etablierte Payment-Provider, persönliche Daten werden laut Datenschutzerklärung nicht zu Werbezwecken weiterverkauft. Die zugrunde liegende Birkenbihl-Methode genießt zudem einen langjährig etablierten Ruf in der Erwachsenenbildung. Was sind die besten Alternativen zu Birlingo? Das hängt vom Lernziel ab: Für eine riesige Sprachauswahl mit Gamification eignet sich Mondly (41+ Sprachen). Für ein anerkanntes Zertifikat ist Lingoda die richtige Wahl. Wer 1:1-Gespräche mit Muttersprachlern sucht, findet das bei Preply. Für strukturiertes, dialogbasiertes Lernen mit Grammatikfokus passt Babbel besser. Eine methodisch ähnliche, audiobasierte Alternative ist Jicki.