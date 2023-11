Der Horror beginnt, als die Frau am 9. Juli persönliche Gegenstände aus der Wohnung des Angeklagten in Wien-Meidling nach der Trennung der beiden holen will. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen kann: Sie wird die Wohnung erst zwei Tage später wieder verlassen. Denn als sie nach einer Tasche greift, bringt ihr Ex-Partner sie auf den Boden, um sie anschließend zu fesseln. Die Tortur beginnt. So wirft es die Wiener Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, berichtet die Kronenzeitung.

Lese-Tipp: Mann zieht an E-Zigarette - plötzlich steht er unter Drogen und vergewaltigt eine Frau

Mehrfach soll der Angeklagte die 33-Jährige vergewaltigt, sogar mit Elektroschocks gefoltert haben. „Den Mund klebte er ihr mit Klebeband zu, machte jedoch einen Schnitt hinein, um dem Opfer das Atmen zu erleichtern“, zitiert das Blatt die Anklägerin. Fotos sollen das Grauen dokumentieren. Und: Mit einer Schreckschuss-Pistole und einem Samurai-Schwert soll der Peiniger das Leben der wehrlosen und ausgelieferten Frau bedroht haben. Es sind verstörende Details der Qualen, die das Opfer mutmaßlich erleiden muss.