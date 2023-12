Die Diagnose ist ein Schock, doch mittlerweile kommen Ingo Buck und Sarah Salvador gut mit HIV zurecht. „Das war für mich so, als wenn mir jemand den Boden unter den Füßen wegreißt“, erinnert sich der Altenpfleger. Der 44-Jährige wird in seiner ehemaligen Beziehung oft betrogen. Deswegen, so sagt er, hat er von seinem Ex-Freund vor fünf Jahren HIV bekommen.

Sarah Salvador erhält ihre Diagnose 1994. Zuvor sei sie vergewaltigt worden. Mit der Erkrankung bricht zunächst für sie eine Welt zusammen. „Das war für mich ganz schrecklich. Mein Leben war damit für mich zu Ende“, so die heute 56-Jährige im Interview mit RTL. Mittlerweile hat sie sogar eine 19-jährige, gesunde Tochter. Damals wird ihr jedoch mitgeteilt, sie habe nur noch fünf Jahre zu leben.