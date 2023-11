Vitamin D ist das einzige Vitamin, das unser Körper selbst herstellen kann. Etwa 90 Prozent des täglichen Bedarfs werden in der Haut produziert, etwa zehn Prozent nehmen wir über die Nahrung auf. Alles, was unser Körper dazu benötigt, ist ausreichend Sonnenlicht, denn mit Hilfe von UVB-Strahlung bildet unsere Haut die Vorstufe von Vitamin D, Leber und Nieren wandeln den Stoff schließlich in bioaktives Vitamin D um.

Für eine ausreichende Vitamin D-Versorgung genügt es, wenn wir Gesicht, Unterarme und Hände täglich etwa zehn bis 20 Minuten der Sonne aussetzen. Was vor allem im Frühling und Sommer ein Kinderspiel ist, kann im Herbst und Winter zur echten Herausforderung werden. Denn zum einen zeigt sich die Sonne seltener und weniger intensiv, zum anderen sind wir bei kalten Temperaturen mit Jacke, Mütze und Handschuhen warm verpackt.

Aber nicht nur die Jahreszeit hat Einfluss auf die körpereigene Vitamin D-Bildung: Ab einem Alter von 65 Jahren lässt die Eigenproduktion von Vitamin D nach. Da ältere Menschen häufig auch in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, sinkt die Vitamin D-Produktion weiter. Aber auch Menschen mit dunkler Hautfarbe bilden weniger des fettlöslichen Vitamins, da der erhöhte Melaningehalt weniger UV-Strahlen in die Haut eindringen lässt.

