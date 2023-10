Schusswaffengewalt ist Todesursache Nummer 1 für Kinder in den USA

In den ersten 31 Tagen dieses noch jungen Jahres gab es in den USA bereits 51 Massenerschießungen. Es ist damit das bislang schlimmste Jahr, seit dem die Nicht-Regierungs-Organisation „Gun Violence Archive“ den Schusswaffengebrauch in den Vereinigten Staaten erfasst und auf ihrer Website veröffentlicht. Nur einige aktuelle Beispiele:

4. Januar, Cedar City (Utah): 8 Tote

7. Januar, High Point (North Carolina): 5 Tote

13. Januar Cleveland (Ohio): 4 Tote

16. Januar Goshen (Kalifornien): 6 Tote

21. Januar Monterey Park (Kalifornien): 12 Tote

23. Januar Half Moon Bay (Kalifornien): 7 Tote

Insgesamt starben bis zum 31. Januar 3.713 Menschen in den Vereinigten Staaten durch Schusswaffen, 2.112 von ihnen durch Suizid. 151 der Toten waren minderjährig. Hinzu kommen 1.742 Verletzte durch Schusswaffengewalt.