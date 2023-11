Urlaub

Tatsächlich werden in manchen Bereichen Eltern mehr Rechte zugesprochen. Dies ist sogar gesetzlich festgeschrieben, wie Rechtsanwältin Nicole Mutschke im RTL-Interview erklärt. So wie beim Urlaub: „Jeder Arbeitnehmer hat Recht auf Urlaub, aber die Lage bestimmt der Arbeitgeber. Dabei soll er die Wünsche des Arbeitnehmers berücksichtigen und auch soziale Gesichtspunkte. Das würde bei Eltern mit Kindern tatsächlich dazu führen, dass man einen Vorteil hat“, so die Juristin. Im Bundesurlaubsgesetz stehen soziale Gesichtspunkte drin, weshalb der Arbeitgeber dies berücksichtigen muss.

Kündigung

Auch bei einer Kündigung können Eltern einen Vorteil haben. Falls verschiedene Arbeitnehmer zur Kündigung anstehen, weil man nicht alle beschäftigen kann, würde eine Art Sozial-Auswahl getroffen. So wären laut Frau Mutschke Singles, die noch nicht so lange im Unternehmen sind, als nicht so schutzwürdig erachtet, wie jemand, der vier Kinder hat und schon lange im Unternehmen ist. „Da wäre es total in Ordnung, Eltern zu bevorzugen“, so Frau Mutschke.

Kinder krank

Nach dem Gesetz darf ich als Elternteil bei meinem kranken Kind zuhause bleiben, wenn es noch Betreuung bedarf. „Das Gesetz sagt auch, dass der Arbeitgeber dann zahlen muss, als wäre ich da. Zwar nur begrenzt, aber an dieser Regelung sieht man, dass es ein Gesetz ist, dass Eltern in diesen Fällen zuhause bleiben können“, so Nicole Mutschke.

Vertrag

Ein weiterer Punkt betrifft die Verträge der Arbeitnehmer. So können verschiedene Mitarbeiter sich unterschiedliche Dinge in ihren Vertrag festgelegt haben, wo andere Kollegen womöglich nichts von wissen. So werden Arbeitszeiten, Gehalt, Teilzeitregelungen und vieles mehr ausgehandelt.