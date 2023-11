Zunächst stellt die Amerikanerin klar: „Ich bin total der Meinung, dass wir denjenigen mit Kindern gewisse Vorzüge geben sollten.“ Das sei auch in ihrem alten Job so gewesen. Dort hätten ihre Kolleginnen und Kollegen immer aus dem Homeoffice arbeiten dürfen, wenn es irgendwelche Probleme mit den Kindern gab. „Ich unterstütze das total, das ist sehr wichtig. Das sollte überall so sein.“

Dann kommt das große ABER. Diejenigen, die keine Kinder hatten, hätten nie von zuhause aus arbeiten dürfen, so Andra. „Das einzige Mal, dass ich im Homeoffice arbeiten durfte, war, als ich richtig doll krank war, mir aber verweigert wurde, freizubekommen“, behauptet sie. Das würde hauptsächlich die jüngeren Kolleginnen und Kollegen treffen, die der Generation Z.

Denn ihre Chefin, erinnert sich die junge Frau, sei der Meinung gewesen, dass man von zuhause nicht gut und effektiv arbeiten könne. Sie warf den jungen Kolleginnen und Kollegen vor, dass sie sich dann nur einen entspannten Tag machen würden. Und dass, obwohl die Chefin selbst ständig im Homeoffice arbeitete.

