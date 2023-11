Nach Weck-Insolvenz: Neuer Eigentümer gefunden! So geht es mit dem Traditionsunternehmen weiter

Jetzt übernimmt die Aurelius Gruppe aus München die Muttergesellschaft J. Weck GmbH und Co. KG mit Sitz in der Stadt Wehr und die Tochterfirma Weck Glaswerk GmbH mit Sitz in Bonn.

„Die Unterschriften sind geleistet, es fehlen aber noch einige regulatorische Genehmigungen, die wir bis Ende des Jahres erwarten“, erklärt ein Aurelius-Sprecher. Der Kaufpreis soll im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Weck ist gerettet, das Familienunternehmen gibt es allerdings so nicht mehr. Der Finanzinvestor Aurelius will die beiden Unternehmen zusammenlegen und ist für die neue Gesellschaft nun auch auf Chefsuche. Denn der bisherige Geschäftsführer Eberhard Hackelsberger verlässt das Unternehmen. Der Urenkel von Firmengründer Johann Weck hatte das Unternehmen zuletzt in vierter Generation geführt.

Lese-Tipp: Jetzt geht's ans Eingemachte! Kürbis, Apfel & Co. haltbar machen - mit diesen Tipps gelingt's

Die beiden Standorte und ein Großteil der Arbeitsplätze bleiben nach Angaben von Insolvenzverwalter Thilo Braun erhalten. In Südbaden sind Verwaltung und Vertrieb von Weck angesiedelt - und bislang auch noch das Verlagsgeschäft für Zeitschriften und Ratgeber. Dieses wird nicht fortgeführt. Mit 25 der 115 Beschäftigten dort müsse daher nun eine Einigung gefunden werden, sagte Braun. Es gebe ein Freiwilligenprogramm mit Abfindungen. Bei dem in Bonn ansässige Glaswerk arbeiten 260 Menschen.

Wie sich Weck künftig entwickeln könnte und ob es etwa Änderungen am Produktangebot geben wird – dazu wollte sich der neue Weck-Eigentümer noch nicht äußern. (mit dpa/aze)