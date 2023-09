„Dass er damit einfach so leben kann, finde ich ekelhaft!“: Sophie aus Wetzlar (Hessen) macht deutlich, was sie von Jan Heiko P. hält. Was sie von dem Mann hält, der minderjährige Mädchen über Snapchat kontaktierte – und eines davon sogar umbrachte. Im Sommer 2022 fanden Ermittler die Leiche der 14-jährigen Ayleen im Teufelsee bei Echzell (Hessen). Nach einem Treffen hatte Jan Heiko P. das Mädchen getötet und versenkt.

Und auch Sophie könnte jetzt tot sein. Denn auch sie hatte Kontakt zu ihm über Snapchat. Der Kontakt brach jedoch vor Ayleens Tod ab. Doch größer als ihre Erleichterung scheinen der Hass auf Jan Heiko P. und das Mitgefühl mit Ayleens Eltern beim Prozess in Gießen: „Sie muss sich das alles noch einmal anhören, während der da so emotionslos sitzt. Ich finde das für die Mutter einfach eine Katastrophe“, weint sie im RTL-Interview.