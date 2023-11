Mutter stirbt nach Blasenentzündung - kann mir das auch passieren?

Tod nach Blasenentzündung!

Es ist ein Fall, der berührt: Nicole (52), Mutter von Zwillingen, kommt am Sonntag ins Krankenhaus, am Dienstag ist sie tot. Sie stirbt an den Folgen einer Krankheit, die wohl jede Frau irgendwann in ihrem Leben mal hat: eine Blasenentzündung. Wie kann es so weit kommen – und was sind Warnzeichen, die man nie ignorieren sollte? RTL hat mit einem Arzt gesprochen.

