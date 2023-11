Müde, schlapp und lustlos? Was ein Vitamin-D-Mangel mit eurem Schatten zu tun hat

So lange müsste RTL-Reporter Thorsten Sleegers in der Sonne stehen.

Vorbei die Tage, an denen uns morgens das Sonnenlicht wach kitzelt. Stattdessen wolkenverhangen und duster. Das Motivieren fällt uns oft schwerer, und auch die Stimmung lässt spürbar nach. An manchen Tagen gehe ich morgens im Dunkeln aus dem Haus und komme abends im Dunkeln nach Hause. Dazwischen habe ich so gut wie kein Tageslicht, geschweige denn Sonnenlicht gesehen.

Vitamin D wird zu 80 Prozent über die UVB-Strahlen der Sonne in unserer Haut gebildet. Das ist im Sommer kein Problem. Doch je mehr Haut durch unsere Kleidung verdeckt wird, desto weniger Sonne kommt an uns ran. Aber mal ehrlich, wer möchte bei den aktuellen Temperaturen schon gerne in Shorts und T-Shirts mindestens 45 Minuten in der Sonne stehen, um ansatzweise den Vitamin-D-Spiegel zu pushen?

„Es gibt einen ganz einfachen Trick“, sagt unser Experte Alexander Nicolai. „Wenn Dein Schatten länger ist als Du selbst, hat es eh keinen Sinn. Dann reicht die Sonneneinstrahlung nicht aus!“



