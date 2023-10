Kampfhund-Attacke in Österreich - Nachbar unter Tränen: „Wir leben in Angst"

Schockzustand in Naarn (30 Kilometer östlich von Linz): Während der Gassirunde fällt das Tier über die Joggerin, die in der Nachbarschaft der Hundehalterin wohnt, her. Die Halterin (37) versucht noch, dazwischen zu gehen, doch dabei wird sie selbst schwer verletzt. Es gelingt ihr noch Elmo ins Haus zu bringen, bevor sie zur 60-Jährigen zurückkehren kann. Obwohl Rettungskräfte schnell vor Ort sind, kommt jede Hilfe zu spät. Die Frau verstirbt noch am Unfallort.

In Österreich macht der Fall besondere Schlagzeilen: Die Frau sei „regelrecht zerfleischt“ worden, so die Krone. Nachbar Heinrich Danhofer sagt im RTL-Interview: „Sogar die Rettungskräfte mussten psychologisch betreut werden.“ Anfangs wurde das Opfer zwischen 20 und 40 Jahre geschätzt – doch durch die schweren Verletzungen war eine Identifikation kaum möglich, bestätigt die Polizei.

Wie oe24.de berichtet, ist Elmo noch am Montagabend eingeschläfert worden. Eine Angehörige der Besitzerin soll bereits am Nachmittag erklärt haben: „Wir werden ihn einschläfern lassen.“ Für Nachbar Danhofer ist es damit aber nicht getan.

