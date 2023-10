Kampfhund beißt Joggerin in Österreich tot

In der kleinen Gemeinde Naarn (30 Kilometer östlich von Linz) soll der Hund unvermittelt angegriffen haben, als die Joggerin am Haus der Hundehalterin vorbeilief. Als der American Staffordshire Terrier die Frau erreichte, verletzte er sie so schwer, dass die Rettungskräfte nichts mehr für sie tun konnten.

Ihre Identität wird noch geklärt. Auch die Hundehalterin soll Verletzungen erlitten haben. Sie habe noch versucht, den Kampfhund von der Joggerin wegzuziehen, berichtet die Krone. Sie wurde in eine Klinik in Linz gebracht und sei noch nicht vernehmungsfähig – ein Kriseninterventionsteam habe sich vor Ort um Angehörige und Einsatzkräfte gekümmert, schreibt die Zeitung.

Lese-Tipp: Streit eskaliert – Kampfhund zerfleischt Angreifer seines Herrchens

In Österreich macht der Fall besondere Schlagzeilen: Die Frau sei „regelrecht zerfleischt“ worden, so die Krone. Weder zum Opfer noch zur Besitzerin des Hundes sind genauere Angaben bekannt. Verschiedene Medien schätzen das Alter der Joggerin auf etwa 20 bis 40 Jahre. Eine Obduktion wurde angeordnet. Ob der Hund angeleint war und sich losgerissen haben könnte, wird nun von der Polizei ermittelt. Auch wo das Tier sich gegenwärtig befindet, ist nicht bekannt.