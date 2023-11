Doch es gibt noch etwas, das sich das Paar wünscht: Eine gerechte Strafe für den, der ihnen das in ihren Augen angetan hat: Ihr Nachbar. Laut CNN sollen ihm die Bienen gehört haben und entkommen sein. „Seine Nachlässigkeit - unsere Hunde mussten leiden und dafür bezahlen. Ich hasse die Nacht, weil ich wieder Albträume von dem haben werde, was passiert ist. Am Morgen hasse ich es aufzuwachen, weil ich sie jeden Morgen hier am Fenster in der Sonne liegen sehe, und wenn ich aufwache, sehe ich sie nicht mehr“, sagt Rebecka Lopez. Und weiter: „Es hat definitiv eine Menge Wut hervorgerufen, und wir können einfach nicht verstehen, warum.“

Die Familie soll nun sogar darüber nachdenken, rechtliche Schritte gegen ihren Nachbarn einzuleiten. Zurück bringen wird ihnen das ihre drei geliebten Hunde nicht – aber vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit. (sis)