Die Polizei oder die Ermittlungsbehörden in Form der Justiz kann immer erst handeln, wenn bereits eine Straftat vorliegt, sagt Siebenhüner. „Diese schwere Straftat, wie sie allerdings in Mecklenburg Vorpommern jetzt geschehen ist, wird in der Regel ja nicht sofort begangen. Da gibt es meistens eine Vorgeschichte. Ja, da sind möglicherweise auch schon andere Straftaten begangen worden und die müssen einfach konsequent angezeigt werden. Erst dann kann die Justiz reagieren. Und gerade bei Minderjährigen ist es ganz schwer, sie beispielsweise präventiv schon strafrechtlich oder polizeilich verfolgen zu lassen.“

Der Anwalt rät, wird ein Kind zu Hause auffällig, liegt es an den Eltern, das Gespräch zu suchen und gegebenfalls professionelle Hilfe zu Rate zu ziehen. Wenn Lehrerinnen oder Lehrer in der Schule ein auffälliges Verhalten beobachten liegt es wiederrum an ihnen, das Gespräch mit den Eltern zu suchen.

