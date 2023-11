Um die 80.000 Tonnen Honig kommen jährlich aus dem Ausland zu uns, viele davon aus Osteuropa und China. Doch nicht alles, was bei uns ankommt, ist auch wirklich Honig, denn viele Produkte werden mit billigem Zuckersirup gestreckt. Ein RTL-Reporter hat sich in Osteuropa auf die Spur des gestreckten Honigs gemacht, die Ergebnisse sind schockierend. Im Video erfahrt ihr, welche krassen Tricks die Honig-Panscher einsetzen, damit ihre Produkte in Laboren nicht entlarvt werden.

